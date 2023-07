Top 10 xe ô tô bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2023: Mitsubishi Xpander không đối thủ, VinFast có 2 xe

Những tháng đầu năm 2023, thị trường ô tô Việt Nam đang vô cùng trầm lắng do suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nhờ nhiều chương trình ưu đãi kích cầu, doanh số bán xe đã dần khả quan hơn trong tháng qua.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng tháng 6 đạt 23.800 xe (tăng 15% so với tháng trước), trong đó bao gồm 17.334 du lịch, 6.344 xe thương mại và 122 xe chuyên dụng. So với tháng 5, doanh số xe du lịch tăng 20%, xe thương mại tăng 4%, xe chuyên dụng giảm 17%.

Thị trường ô tô có dấu hiệu hồi phục. Ảnh Khải Phạm.

Cũng theo VAMA, lượng xe bán ra trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe ô tô du lịch giảm 37%, xe thương mại giảm 11% và xe chuyên dụng giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng 6 tháng đầu năm của xe lắp ráp trong nước giảm 37%, xe nhập khẩu giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Top 10 xe ô tô bán chạy nhất 6 tháng năm 2023

Mẫu xe Daonh số (chiếc) Mitsubishi Xpander 7.982 Ford Ranger 7.600 Hyundai Accent 7.452 Toyota Corolla Cross 6.341 Toyota Vios 5.425 Mazda CX-5 5.423 Honda City 5.194 VinFast VF e34 5.072 VinFast VF8 4.555 Toyota Veloz Cross 4.512

Trong Top 10 xe bán chạy nhất 6 tháng đầu năm, không khó để nhận ra sự thống trị của Mitsubishi Xpander ở phân khúc MPV 7 chỗ cũng như toàn thị trường với gần 8.000 xe đến tay khách hàng. Ford Ranger cũng thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi bán ra đến 7.600 xe, hơn nhiều lần so với tất cả các đối thủ cộng lại.

Đáng chú ý, VinFast VF e34 đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối trong các dòng xe điện mà thương hiệu Việt phân phối hiện nay. Kết thúc nửa đầu năm 2023, VinFast VF e34 đã bán được 5.072 xe, lượng đơn hàng vẫn đang được trả dần khách hàng.

VinFast VF e34 và VF8 lọt Top 10 xe bán chạy nửa đầu năm 2023. Ảnh Khải Phạm.

Đối với VinFast VF8, chiếc SUV hạng D này là cái tên duy nhất lọt Top 10 xe bán chạy trong phân khúc nửa đầu năm 2023 tại Việt Nam.

Ngoài ra, những cái tên quen thuộc vẫn góp mặt trong Top 10 xe bán chạy này. Điển hình như Toyota Vios dù đã liên tục giảm doanh số kể từ đầu năm và có màn quay trở lại vào tháng 6 vừa qua với gần 2.000 xe bán ra.

Hyundai Accent vẫn là xe bán chạy nhất của thương hiệu ôt ô Hàn Quốc hay Toyota Corolla Cross bán chạy nhất phân khúc B-SUV.