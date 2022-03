Top 5 cầu thủ có thể chia tay Chelsea vào Hè 2022

1. Timo Werner

Werner sẽ bị thanh lý vào Hè 2022? Ảnh: Getty.

Tháng 6/2020, Chelsea đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 47,5 triệu bảng để chiêu mộ Werner từ RB Leipzig. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, tiền đạo người Đức chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng của Ban huấn luyện và các fan hâm mộ "The Blues".

Mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea, Werner được ra sân thi đấu tới 52 trận nhưng chỉ ghi dược 12 bàn. Ở mùa bóng này, chân sút 25 tuổi mới được HLV Thomas Tuchel tung vào sân 23 trận (thi đấu 1.220 phút) và có 6 pha lập công.

Hiện tại, HLV Tuchel rất muốn tái hợp với cậu học trò cũ trong màu áo Borussia Dortmund là Ousmane Dembele. Nếu Chelsea chiêu mộ thành công Dembele dưới dạng chuyển nhượng tự do vào Hè 2022, gần như chắc chắn, họ sẽ chấp nhận chịu lỗ để "tống cổ" Werner.

2. Kepa Arrizabalaga

Kepa không còn chỗ đứng ở Chelsea. Ảnh: Getty.

Tính đến thời điểm này, Kepa vẫn đang là thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử làng túc cầu thế giới. Cụ thể, vào mùa Hè 2018, Chelsea phải bỏ ra số tiền lên tới 71 triệu bảng để mua anh từ Athletic Bilbao.

Tuy nhiên, Kepa thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn khiển Chelsea phải tậu Edouard Mendy từ Rennes vào mùa Hè 2020. Kể từ đó đến nay, thủ môn người Tây Ban Nha đã đánh mất suất bắt chính vào tay Mendy. Từ đầu mùa giải đến nay, Kepa mới có vỏn vẹn 14 lần được tung vào sân.

Giới truyền thông xứ sở sương mù cho hay, Chelsea không mặn mà với việc giữ chân Kepa. Do đó, nhiều khả năng thủ môn 27 tuổi sẽ bị bán hoặc đem cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Hiện cả Lazio và Sevilla đều bày tỏ sự quan tâm với tuyển thủ Tây Ban Nha nhưng chưa có CLB nào đặt vấn đề cụ thể với "The Blues".

3. Andreas Christensen

Christensen có thể rời Chelsea khi mùa giải khép lại. Ảnh: Getty.

Hợp đồng hiện tại giữa Christensen sẽ đáo hạn vào ngày 30/6 tới. Do không muốn mất trắng tuyển thủ Đan Mạch nên Chelsea đã cử người tiến hành đàm phán với anh nhưng do mức lương 8,4 triệu bảng/năm không được đáp ứng nên cầu thủ 25 tuổi đã kiên quyết không gia hạn hợp đồng mới.

Thời gian gần đây, đôi bên không có bất cứ cuộc nói chuyện nào để bàn về tương lai. Do đó, khả năng Christensen rời sân Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do khi mùa giải 2021-2022 hạ màn là rất lớn. Đặc biệt là trong bối cảnh anh đang nhận được sự săn đón của Barcelona, AC Milan và AS Roma.

4. Cesar Azpilicueta

Azpilicueta sẽ hồi hương khoác áo Barca? Ảnh: Getty.

Hiện Cesar Azpilicueta đang đeo băng đội trưởng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử Chelsea giành được tất cả các danh hiệu cùng CLB. Hợp đồng giữa ngôi sao người Tây Ban Nha với Chelsea cũng chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2021. Được biết, Azpilicueta muốn được ký hợp đồng lâu năm nhưng ở sân Stamford Bridge có luật bất thành văn là chỉ gia hạn 1 năm với những cầu thủ trên 30 tuổi.

Điều đó khiến Azpilicueta cảm thấy không hài lòng vì những đóng góp to lớn của mình trong 10 năm qua không được Ban lãnh đạo CLB trân trọng. Vậy nên, cầu thủ 32 tuổi đang cân nhắc khả năng ra đi. Hiện tại, Barca đang "trải thảm đỏ" chào đón cựu cầu thủ Marseille.

5. Antonio Rudiger

Rudiger được nhiều CLB lớn quan tâm. Ảnh: Getty.

Giống như Christensen và Azpilicueta, Rudiger cũng chỉ còn hợp đồng với Chelsea tới tháng 6/2022. Mặc dù vậy, quá trình đàm phán giữa đôi bên đi vào ngõ cụt. Nguyên nhân xuất phát từ việc đương kim vô địch Champions League không đáp ứng mức lương 200.000 bảng/tuần mà trung vệ người Đức yêu cầu.

Tuy rất muốn tiếp tục cống hiến cho Chelsea nhưng do yêu cầu về lương bổng không được đáp ứng nên ngôi sao 28 tuổi đang tính tới khả năng đầu quân cho 1 CLB khác theo dạng chuyển nhượng tự do. Bayern Munich, PSG, Real Madrid, M.U là những đội bóng sẵn sàng thu nạp tuyển thủ Đức.