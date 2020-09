Top 5 nàng Wags bản lĩnh nhất thế giới: Ai số 1?

1. Wanda Nara

Nếu người Argentina yêu mến, tôn sùng Lionel Messi bao nhiêu thì chắc chắn họ sẽ ghét bỏ Wanda Nara bấy nhiêu. Điều này đến từ câu chuyện Mauro Icardi tòm tem người vợ của đàn anh đồng hương Maxi Lopez và biến cô nàng trở thành hôn thê của mình ở thời điểm hiện tại.

Nếu như nhiều người đẹp sẵn lòng là "cái bóng" cho người chồng hay bạn trai nổi tiếng thì Wanda làm điều ngược lại. Icardi không được lên tuyển Argentina do bị Messi ghét là điều Wanda không thể can thiệp. Nhưng ở cấp độ CLB, ông chồng thứ hai của mình đi đâu, làm gì là do Wanda quyết định. Đây không phải điều nói chơi bởi Wanda chính là người đại diện của Icardi.

Wanda Nara là nàng Wags thực sự bản lĩnh

Vốn bị nhiều người ganh ghét, nhưng Wanda chẳng ngại khoe cuộc sống sang chảnh và thân hình nóng bỏng dù đã có tới 5 đứa con. Ngoài ra, cô cũng là người thương thảo hợp đồng, quyết định bến đỗ cho Icardi. Chính vì thế, không ngoa khi khẳng định đây là nàng Wags thuộc diện bản lĩnh và quyền lực nhất thế giới vào lúc này.

2. Victoria Beckham

Cựu thành viên của nhóm nhạc Spice Girls lừng lẫy một thuở rất giỏi về việc vun đắp cuộc sống gia đình. Bà mẹ 4 con người cũng đang là người thành đạt trong kinh doanh và luôn chứng tỏ cho mọi người thấy phẩm chất đáng nể của mình.

Vicoria rất biết cách quản lý Beckham

Thời còn thi đấu, Beckham sang đá cho Real Madrid và vướng ngay vào câu chuyện tình ái với trợ lý Rebecca Loos. Khi Beckham lao đao với truyền thông, Victoria lập tức thể hiện quyền lực và khả năng gìn giữ hạnh phúc gia đình. "Xấu chàng thì hổ ai", Victoria không đăng đàn bày tỏ sự giận dữ hay đòi ly thân, ly dị, cô chỉ cho thấy mình đơn giản là giúp chồng nhận sai và sửa sai. Chính nhờ bản lĩnh ấy, Beckham đã ngoan hẳn và từ đó đến giờ không còn mắc sai lầm tương tự.

3. Toni Poole

Cô vợ của John Terry tất nhiên không thể vui vẻ khi scandal đức ông chồng của mình "qua lại" với bạn gái của người bạn thân Wayne Bridge. Nổi cơn tam bành, đòi ly dị thì tất nhiên Toni sẽ được dư luận ủng hộ, nhưng cô đã không làm như vậy.

Toni là người khiến Terry từ hư trở thành ngoan

Toni không bênh vực chồng, nhưng cô cho Terry thấy cần phải làm gì để "quay đầu là bờ". Nhờ có Toni, một người ham vui và ham cả "của lạ" như Terry đã không thể tái phạm sai lầm. Một màn hòa giải trong ngày lễ tình nhân ở Dubai cách đây hơn 10 năm đã giúp Toni để Terry biết rõ rằng, điều gì mới thực sự quan trọng với trung vệ này trong cuộc sống gia đình.

4. Coleen Rooney

Cũng giống như các đàn chị người Anh, Coleen từng khốn khổ vì lối sống đào hoa của ông chồng. Ngoài tài năng trên sân cỏ, Wayne Rooney còn rất nhiều "đam mê" khác như phụ nữ, nhậu nhẹt, cờ bạc...

Coleen đã ra tay là Rooney sợ một phép

Quản lý một ông chồng lắm tài, nhiều tật như thế mà không cư xử kiểu "mềm nắn, rắn buông" thì gia đình đã tan vỡ từ lâu. Nhưng Coleen luôn biết mình phải làm gì. Cô đã từng rất bực bội, nhưng sau đó vẫn luôn biết cách để Wayne phải từng bước sửa sai và chăm lo cho gia đình nhỏ có 6 thành viên.

5. Georgina Rodriguez

Yêu một người quá nổi tiếng, là tỷ phú bóng đá cỡ Cristiano Ronaldo dĩ nhiên là điều không đơn giản. Ronaldo đã trải qua vô số cuộc tình với hàng loạt mỹ nhân nên khi đến với CR7, Georgina đương nhiên mang tiếng "dựa hơi để nổi tiếng", "ăn bám".

Georgina khiến Ronaldo say như điếu đổ

Nhưng Georgina chẳng phàn nàn hay giải thích. Cô nhẹ nhàng chăm chút cuộc sống gia đình, vun vén mọi thứ để Ronaldo vui vẻ, thậm chí cả các con riêng của anh này cũng vậy. Chính vì thế, Ronaldo đã ca ngợi Georgina là "một nửa" thực sự của mình và cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn kim cương "siêu to khổng lồ".