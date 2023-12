Top 5 ứng viên sáng giá nhất tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Tối nay (26/12), bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 diễn ra tại Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Trong ngày thi quan trọng này, Top 38 người đẹp sẽ tham gia các hoạt động như đồng diễn; giới thiệu họ tên, quê hương; trình diễn trang phục dạ hội, trình diễn trang phục bikini. Đặc biệt, trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, dàn thí sinh lần đầu tiên thi trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề “Vietnam Pride”.

Trước thềm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, một số thí sinh được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng tỏa sáng trong đêm thi quan trọng này.

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023: Cơ hội để Vũ Thúy Quỳnh (SBD 696) tỏa sáng?

Người đẹp Vũ Thúy Quỳnh (sinh năm 1998) sở hữu chiều cao 1,74m và số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 84-63-94cm. Trước khi tham gia "đường đua" Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Vũ Thúy Quỳnh từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng danh hiệu Người đẹp ảnh. Năm 2018, cô từng lọt Top 12 Siêu mẫu Việt Nam...

Người đẹp Vũ Thúy Quỳnh sở hữu chiều cao 1m74 và số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 84-63-94cm. (Ảnh: FBNV)

Trở lại với cuộc thi nhan sắc này sau một năm trau dồi bản thân, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ: "Đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, tôi mang theo dự án ấp ủ mang tên "Vì trẻ em vùng cao" với mong muốn chúng ta có thể chung tay xây dựng những kế hoạch cụ thể, giúp đỡ các em nhiều hơn.

Bởi vì nơi đây các em còn khó khăn và thiếu thốn rất nhiều. Chưa một giây phút nào tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi luôn sẵn sàng làm việc để cống hiến và cháy hết mình với đam mê. Tôi đến đây để chinh phục ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023".

Trong tập 5 trình truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, mỹ nhân gốc Điện Biên xuất sắc giành chiến thắng và được hưởng các đặc quyền như: Nhân ba điểm bình chọn trong 48 giờ trên cổng bình chọn và tương tác; trang cá nhân trên cổng bình chọn và tương tác có huy hiệu riêng dành cho người chiến thắng...

Sở hữu ngoại hình nổi bật và kinh nghiệm từng ghi danh tại nhiều cuộc thi nhan sắc, người mẫu, Vũ Thúy Quỳnh được cộng đồng yêu nhan sắc đánh giá là ứng viên sáng giá tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: FBNV)

Ngô Bảo Ngọc (SBD 678) đến từ TP.HCM



Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Ngô Bảo Ngọc đã được đánh giá là thí sinh "nặng ký". Người đẹp sinh năm 1995 sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 85-62-92cm.

Ngô Bảo Ngọc đã được đánh giá là thí sinh "nặng ký" tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: FBNV)

Trước khi tham gia "đường đua" Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Ngô Bảo Ngọc từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng danh hiệu Người đẹp biển. (Ảnh: FBNV)

Huỳnh Đào Diễm Trinh (SBD 086) đến từ Long An



Diễm Trinh sinh (năm 1998) sở hữu chiều cao 1,78m cùng số ba vòng quyến rũ lần lượt là 83-64-91cm. Người đẹp là Hoa khôi Sông Vàm 2022, từng giành giải phụ Người đẹp Thời trang và lọt Top 10 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021.

Huỳnh Đào Diễm Trinh sở hữu chiều cao 1,78m cùng số ba vòng quyến rũ lần lượt là 83-64-91cm. (Ảnh: FBNV)

Người đẹp đến từ Long An diện bikini quyến rũ trước thềm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: FBNV)

Được biết, Diễm Trinh hiện nằm trong Top 15 Best Catwalk Award và Top 10 Người đẹp Thời trang của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: FBNV)

Liệu Cao Thị Thiên Trang có thể tỏa sáng tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023?

Thiên Trang (sinh năm 1993) có lợi thế về cao 1,76m cùng số đo ba vòng lần lượt là 86-67-97cm. Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Cao Thị Thiên Trang từng giành danh hiệu Á quân 2 Vietnam's Next Top Model 2012 và lọt Top 5 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2017 All Stars. Trước thềm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Cao Thị Thiên Trang hiện góp mặt trong Top 10 Người đẹp Thời trang.

Mỹ nhân sinh năm 1993 được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng tỏa sáng tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: FBNV)

Ngoài Top 5 ứng viên sáng giá nhất tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 kể trên, nhiều người đẹp khác cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Trong đó, thí sinh Lê Thị Tuyết Nhi (SBD 692) đến từ Bình Phước. Cô nàng sinh năm năm 2001 sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 86-59-92cm. Tuyết Nhi từng lọt vào chung kết Miss Grand Vietnam 2023 và giành giải Người đẹp Thể thao và danh hiệu Hoa khôi cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Công nghiệp.



Người đẹp Lê Thị Tuyết Nhi sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 86-59-92cm. (Ảnh: FBNV)

Thí sinh Bùi Thị Thanh Thủy (SBD 288) đến từ Phú Yên, sở hữu cao 1,68m, số đo ba vòng quyến rũ lần lượt là 79-61-89cm. (Ảnh: FBNV)

Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Thanh Thủy từng lọt Top 30 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 cùng giải phụ Người đẹp Tài năng; Top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng giải phụ Người đẹp Tài năng; Top 15 Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: FBNV)

Người đẹp Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 757) đến từ Hà Nội, sở hữu cao 1,77m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 81-61-93cm. Người đẹp sinh năm 2000 từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Sinh thái Việt Nam 2022. Hiện tại, Thúy Hằng lọt Top 10 Người đẹp Thời trang, Top 10 Người đẹp Tài năng và Top 15 Best Catwalk Award của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: FBNV)