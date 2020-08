Top phim Hàn xem ở nhà tránh Covid đảm bảo không muốn đi đâu

Và em sẽ đến (Be with you)

"Và em sẽ đến" có sự tham gia của nam diễn viên So Ji Sub và nữ hoàng phim bi Son Ye Jin. Nội dung phim kể về Woo Jin (So Ji Sub) đã yêu Soo Ah (Son Ye Jin) từ rất lâu. Anh không dám thổ lộ khi học trung học, nhưng sau nhiều năm không thể quên cô ấy, anh quyết định liên lạc với cô. Hai người gặp nhau, bắt đầu hẹn hò, rồi cuối cùng kết hôn. Họ có một cậu con trai tên Ji Ho, nhưng sau vài năm, Soo Ah qua đời.

Trước khi ra đi, Soo Ah đã trăn trối với chồng rằng cô sẽ trở lại vào một cơn mưa đầu mùa năm sau. Thời gian cứ thế trôi đi, những tưởng những lời hứa đó cũng sẽ trôi theo những cơn mưa đầu mùa ngoài kia. Cho đến một ngày nọ, điều kỳ diệu đã đến, Soo Ah đã giữ lời hứa và trở lại trước mặt chồng và con trai nhưng cô lại mất hết ký ức. Thật trớ trêu là cuộc hội ngộ của họ rất ngắn ngủi vì Soo Ah phải rời khỏi gia đình mình một lần nữa sau khi mùa mưa năm đó kết thúc.

Ngày em đẹp nhất (On your wedding day)



Woo Yeon (Kim Young Kwang) là một học sinh ngốc nghếch, không thực sự quan tâm đến tương lai của mình. Cho đến khi anh gặp Seung Hee (Park Bo Young). Woo Yeon yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với Seung Hee khi cô chuyển đến trường anh. Anh ngay lập tức cố gắng trở thành bạn của cô và hai người trở nên khá thân thiết, nhưng vì hoàn cảnh sống khác nhau, điều đó ngăn cản hai người tiến triển mối quan hệ. Vì vậy, sau khi gặp nhau khi trưởng thành, Woo Yeon có cơ hội để thổ lộ tình yêu của mình với Seung Hee.

Nếu bạn là fans của thể loại thanh xuân vườn trường thì "Ngày em đẹp nhất" là một gợi ý thú vị. Dù cho mạch phim hơi chậm và ít bất ngờ, nhưng nhìn chung diễn xuất của cặp diễn viên chính ăn ý, như đưa người xem trở lại với mối tình đầu trong trẻo, sâu lắng khiến ta nhớ mãi không quên.

The Beauty Inside (Vẻ đẹp tiềm ẩn)

Yi Soo (Han Hyo Joo) rơi vào một mối quan hệ rất độc đáo. Người đàn ông cô đã yêu thay đổi ngoại hình mỗi khi anh thức dậy sau giấc ngủ. Thể chất của anh có thể biến thành bất cứ ai, từ một cậu bé đến một ông già và thậm chí là phụ nữ hoặc cả người ngoại quốc. Bất chấp thử thách này, Yi Soo vẫn quyết tâm ở bên người đàn ông cô yêu và sẵn sàng vượt qua bất cứ trở ngại nào cản đường họ.

Đây là bộ phim lãng mạn hoàn hảo. Yi Soo yêu hy sinh cho người đàn ông cô yêu mà không đòi hỏi gì. Hành trình lãng mạn của cô với Woo Jin là một cuộc hành trình khác xa với bất cứ điều gì bạn đã từng xem. Đó là một trong những lý do tại sao "Vẻ đẹp tiềm ẩn" lại được cho là một trong những bộ phim lãng mạn hay nhất Hàn Quốc. Bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng tất cả các nhan sắc đình đám của diễn viên nam đóng vai Woo Jin như: Park Park Seo Joon, Seo Kang Joon, Lee Hyun Woo, Lee Jin Wook, Yoo Yeon Seok...

Những tháng năm rực rỡ

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "My Palpitating Life" của nhà văn Kim Ae Ran, bộ phim "Những tháng năm rực rỡ" ("My Brilliant Life") là câu chuyện về một gia đình đặc biệt, gồm một đôi vợ chồng làm cha mẹ khi mới chỉ vừa tròn 17 tuổi là Dae Soo (Kang Dong Won) và Mi Ra (Song Hye Kyo), cùng cậu con trai mắc hội chứng lão hóa sớm. Trong hình hài của một ông lão 80 tuổi, cậu bé dũng cảm Ah Reum chạy đua từng ngày với thần chết để được ở bên cha mẹ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Câu hỏi ngây ngô của cậu bé 17 tuổi rằng: “Khi nào cháu sẽ chết?” lôi kéo khán giả vào cuộc hành trình đếm ngược cho đến hết những tháng ngày tươi đẹp của bộ phim. Một lần nữa, đạo diễn E J Yong chứng minh cho khán giả một chân lí giản dị rằng: Điều quan trọng nhất không phải là đích đến mà chính là cuộc hành trình tới đó. Ah Reum và cha mẹ trở thành những người bạn của nhau, trưởng thành cùng nhau và giúp nhau nhận ra tình cảm gia đình mới là những giá trị thiêng liêng, vững bền trong cuộc sống.

Đây là một bộ phim đáng xem. Bạn gặp được Kang Dong Won và Song Hye Kyo trong một bộ phim. Nhưng phần hay nhất của bộ phim này là nó mang lại nhận thức về một căn bệnh rất hiếm mà mọi người ở nhiều nơi trên thế giới đang phải đối phó. Bất chấp những khó khăn này, Ah Reum giống như một tia sáng, và bạn bị buộc phải rơi vào tính cách tươi sáng của cậu ấy.

Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử)

"Train to Busan" (Chuyến tàu sinh tử) là một bộ phim về đại dịch zombie của Hàn Quốc được đạo diễn bởi Yeon Sang-ho với sự tham gia các diễn viên Gong Yoo, Jung Yu-mi và Ma Dong-seok.

Bộ phim kể về Seok Woo (Gong Yoo) là một trưởng phòng tại Seoul và đã ly hôn vợ. Hai người có một cô con gái tên là Soo An, và bé sống với Seok Woo. Vào đêm trước ngày sinh nhật của cô, Soo An cầu xin bố đi cùng để gặp mẹ ở Busan. Cuối cùng hai cha con đi tàu tới Busan. Điều họ không biết là trên chuyến tàu này có một hành khách đã bị cắn và bị nhiễm virus zombie. Chuyến tàu trở thành nơi họ phải chiến đấu để sinh tồn.

Có nhiều người đã xem "Train to Busan" nhưng có lẽ bạn vẫn sẽ muốn xem lại. Ngay cả khi bạn không hứng thú với zombie, bộ phim này bằng cách nào đó điều khiển nhịp tim của bạn và thậm chí có thể khiến bạn rơi nước mắt.