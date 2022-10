Trang tin Need To Know dẫn lời "thợ săn ma" Smith kể: "Tuy lần này tôi không gặp ma, nhưng lúc tôi xuất hiện tại cầu, hàng trăm người cũng tới và có ai đó đã bắn về phía chúng tôi từ con đường gần đấy". (Ảnh: Jam Press)