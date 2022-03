Toyota Avanza mới ra mắt, giá từ 548 triệu có đủ sức cạnh tranh với Suzuki Xpander?

Toyota Việt Nam vừa cho ra mắt bộ đôi MPV bình dân gồm Veloz Cross và Avanza Premio 2022. Trong đó, Toyota Avanza Premio có giá bán mềm hơn ở mức 548 triệu đồng cho bản MT và 588 triệu đồng cho bản CVT.

Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Suzuki Ertiga (499,9-559,9 triệu đồng), Suzuki XL7 (589,9-599,9 triệu đồng) hay Mitsubishi Xpander (555-670 triệu đồng).

Avanza Premio mới sở hữu kích thước tổng thể lớn hơn so với phiên bản cũ cả về chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Về phần hông xe, nổi bật là thiết kế mâm xe mới, kích cỡ 16-inch với 2 tông màu, cùng đường gân dập nổi dọc thân xe. Phần đuôi Avanza Premio mới với những đường dập nổi hình thang, cùng cụm đèn hậu ngang full-LED.

Toyota Avanza Premio 2022 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 x 1.730 x 1.700 mm, trục cơ sở 2.750 mm. Kích thước này dài hơn đời cũ 205 mm, rộng hơn 70 mm và thấp hơn 40 mm. Khoảng sáng gầm xe tăng từ 195 mm lên 205 mm.

Avanza Premio có khoang nội thất khá khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm với khu vực điều khiển trung tâm được đặt cao, trang bị màn hình giải trí trung tâm cảm ứng kích cỡ 8-inch, cụm đồng hồ optitron và màn hình hiển thị đa thông tin 4.2-inch

Mẫu xe này cũng được trang bị những tính năng như gương chiếu hậu gập mở tự động tích hợp đèn báo rẽ, kết nối điện thoại thông minh, sạc USB cho cả ba hàng ghế, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, khởi động bằng nút bấm,…

Không gian nội thất của Avanza mới khá rộng rãi. Ngoài ra, hàng ghế giữa có thể gập phẳng, kết hợp với hàng ghế cuối tạo thành một chiếc sofa dài.

Toyota Avanza Premio 2022 dùng động cơ 1.5L có công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm, hộp số CVT hoặc số sàn 5 cấp, hệ dẫn động cầu trước. Trong đó hộp số CVT là một bước cải tiến lớn khi có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 5,4 lít/100 km.

Về trang bị an toàn, Toyota Avanza Premio sở hữu hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), camera lùi và cảm biến lùi, cùng hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) và 6 túi khí.

Điều đáng tiếc là Toyota Avanza Premio tại Việt Nam thiếu khá nhiều trang bị tiện nghi và an toàn nếu so với mẫu Avanza thế hệ mới đã được ra mắt tại Indonesia. Mẫu xe này không được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, ngoài ra xe cũng không có hệ thống kiểm soát hành trình, trong khi đối thủ Mitsubishi Xpander đã có từ lâu.