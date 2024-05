Toyota Corolla Cross 2024 ra mắt Việt Nam: Giá lăn bánh có hấp dẫn với những nâng cấp mới?

Toyota Corolla Cross là chiếc xe thành công bậc nhất của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam trong 4 năm qua kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2020. Sau 4 năm, Toyota Corolla Cross 2024 đã có diện mạo mới cùng nhiều nâng cấp về tiện nghi.

Những thay đổi của Toyota Corolla Cross 2024

Toyota Corolla Cross 2024 ra mắt bản nâng cấp.

Về thiết kế tổng thể, Corolla Cross 2024 thể hiện rõ xu hướng điện hoá với ngôn ngữ trẻ trung, năng động hơn. Xe được trang bị lưới tản nhiệt với thiết kế dạng tổ ong hoàn toàn mới, cụm đèn LED mới với tên gọi Crystalized sắc sảo hơn, tích hợp đèn báo rẽ dạng dòng chảy tạo hình trẻ trung, hiện đại nhưng không kém phần sang trọng.

Khoang nội thất thể hiện sự sang trọng và rộng rãi ngay khi bước vào. Corolla Cross phiên bản nâng cấp 2024 có tuỳ chọn nội thất đen hoặc đỏ, với đường chỉ khâu thực tế trên ghế da tạo cảm nhận trau chuốt tỉ mỉ, tinh tế. Màn hình hiển thị đa thông tin kích thước 12.3’’ trên cả 2 phiên bản, màn hình giải trí 10.1’’ kết nối điện thoại thông minh không dây (phiên bản Hybrid), cổng sạc USB type C, phanh đỗ điện tử và giữ phanh tự động cũng là những tiện nghi hiện đại trên Corolla Cross mới.

Toyota Corolla Cross 2024 với nhiều cải tiến.

Đặc biệt, cả 2 phiên bản Xăng và Hybrid đều được trang bị kính trần toàn cảnh, đem lại cảm giác thoáng đãng và thoải mái cho khách hàng trên mọi hành trình. Bên cạnh đó, khoang hành lý vẫn là điểm mạnh của mẫu xe Corolla Cross với thiết kế rộng rãi và thể tích lên đến 440L, tạo sự linh hoạt về khả năng chứa đồ.

Cùng với phương châm an toàn là trên hết cũng như mong muốn mang lại sự an tâm cho khách hàng của Toyota, Corolla Cross 2024 vẫn giữ gói trang bị công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với những tính năng an toàn hỗ trợ tối đa cho người lái, như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), Đèn chiếu xa tự động (AHB), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC). Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn khác như hệ thống Cảnh báo điểm mù (BSM) và hệ thống Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), Cân bằng điện tử (VSC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Cảnh báo áp suất lốp (TPWS), Camera 360, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe & tính năng hỗ trợ phanh khi lùi (phiên bản Hybrid) cùng 7 túi khí, …

Nội thất Toyota Corolla Cross 2024.

Với định hướng chung của Toyota toàn cầu là cách tiếp cận đa chiều với xu hướng xe điện hóa hướng tới tầm nhìn trung hòa carbon đến năm 2050, khách hàng sẽ có 2 sự lựa chọn cho Corolla Cross là phiên bản Xăng (V) và Hybrid (HEV). Với tuỳ chọn Hybrid, khối động cơ 1.8L kết hợp cùng motor điện mang đến khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 3,01 l/100 km khi di chuyển trong đô thị.

Giá xe Toyota Corolla Cross 2024 lăn bánh

Ở lần nâng cấp này, Toyota Corolla Cross 2024 đã loại bỏ bản 1.8G và hiện chỉ còn 2 phiên bản với giá bán cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Tp. HCM (triệu đồng) Giá lăn bánh tỉnh khác (triệu đồng) Toyota Corolla Cross 1.8V 820 940 924 905 Toyota Corolla Cross 1.8HEV 905 1.035 1.017 998

Tính đến thời điểm hiện tại, Toyota Việt Nam đã mang đến cho khách hàng lựa chọn phiên bản Hybrid ở hầu hết các phân khúc. Điều này cũng thể hiện rõ nỗ lực của Toyota Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp di chuyển xanh phù hợp hơn với cơ sở hạ tầng và thói quen sử dụng xe của khách hàng Việt. Ngoài ra, để mang đến sự an tâm tuyệt đối, Toyota Việt Nam vẫn tiếp tục dành tặng Gói gia hạn bảo hành 2 năm/50.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) dành cho khách hàng mua xe Corolla Cross mới. Đặc biệt, đối với phiên bản Corolla Cross Hybrid, có thêm gói gia hạn bảo hành cho Ắc-quy điện là 4 năm/50.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Theo đó, tổng thời gian bảo hành của xe Corolla Cross lên tới 5 năm/ 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và thời gian bảo hành cho Ắc- quy điện trên phiên bản Corolla Cross Hybrid sẽ là 7 năm/ 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), áp dụng đến hết ngày 31/12/2024.