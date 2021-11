Toyota Raize sắp ra mắt tại Việt Nam, giá không hề rẻ, thiếu vài trang bị đáng chú ý

Xe gầm cao đang là xu hướng tiêu dùng được ưa chuộng trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chính vì thế, các hãng xe đang đẩy mạnh các sản phẩm SUV gia tăng sự lựa chọn cho khách hàng.



Kia Sonet là mẫu xe tiên phong mở ra phân khúc A-SUV tại Việt Nam. Mẫu xe đến từ Hàn Quốc này sẽ có đối thủ đầu tiên là Toyota Raize sắp được trình làng trong tháng 11 tới đây.

Toyota Raize liệu có đủ sức làm khó Sonet?

Toyota Raize sắp ra mắt Việt Nam. Ảnh Vu Quang.

Theo nhiều nguồn tin riêng khẳng định, thương hiệu ô tô Nhật Bản sẽ chính thức ra mắt Toyota Raize vào ngày 4/11/210. Mặc dù chưa công bố chính thức, nhưng trong thời gian qua, Toyota Raize liên tục bị bắt gặp trên đường với thiết kế tương đối quen thuộc.

Toyota Raize là chiếc xe hoàn toàn mới nhưng lại có thiết kế khá tương đồng với “người anh em” bán ế tại Việt Nam là Wigo. Thực tế, kích thước của Raize cũng không nhỉnh hơn chiếc xe hạng A Wigo nhiều.

Cụ thể, Toyota Raize có chiều Dài x Rộng x Cao là 3.995 x 1.695 x 1.620 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.525 mm. Trong khi đó, kích thước tương ứng của Toyota Wigo là 3.660 x 1.600 x 1.520 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 2.455mm.

Với kích thước khiêm tốn, người dùng sẽ phải chấp nhận không gian không thoải mái trên Toyota Raize, một chiếc xe gầm cao mini.

Đầu xe Toyota Raize giống Wigo khá nhàm chán. Ảnh Vu Quang.

Chi tiết giống Wigo của Raize đến từ phần đầu xe với lưới tản nhiệt quen thuộc, một thiết kế khá lạc hậu khi đặt cạnh Sonet đang bán ở Việt Nam. Do phân phối 1 phiên bản nên Raize sẽ có đèn pha LED, mâm 17 inch…

Nếu như Sonet sở hữu cụm đèn hậu nối liền 2 bên đầy trẻ trung thì Toyota Raize vẫn dùng kiểu tạo hình cũ, thiếu sự cải tiến. Chi tiết ốp nhựa hốc gió ở đuôi xe trên mẫu A-SUV của thương hiệu Nhật Bản khá thô, chưa lôi cuốn người dùng.

Kia Sonet đã được trang bị ghế da còn Toyota Raize vẫn là ghế nỉ, hàng ghế thứ 2 chưa có bệ tỳ tay cũng như cửa gió điều hòa. Với những thiếu hụt trên, hành khách ngồi ở khu vực này khi di chuyển đường dài sẽ rất bất tiện và mệt mỏi.

Toyota Raize vẫn dùng ghế nỉ. Ảnh Auto ID.

Không giống như ở Indonesia, Raize bán ở Việt Nam đã bị cắt gói an toàn Toyota Safety Sense gồm ga hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp… Rõ ràng, đây là thiệt thòi lớn với người Việt khi phải mua chiếc xe giá cao nhưng thiếu an toàn so với thị trường quốc tế.

Toyota Raize sử dụng động cơ 1.0L tăng áp 3 xi lanh tạo ra công suất 98 mã lực tại vòng tua 6.000 v/p và mô-men xoắn 140 Nm tại vòng tua 2.400 đến 4.000 vòng/phút.

Theo dự kiến, giá xe Toyota Raize sẽ vào khoảng gần 600 triệu đồng, mức giá tương đối cao với một mẫu xe không có quá nhiều điểm nổi bật khi đặt cạnh Kia Sonet.