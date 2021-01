Toyota Vios tự bốc cháy, chuyên gia kĩ sư ô tô "mổ xẻ"

Chuyên gia kĩ sư ô tô "mổ xẻ" đèn trần Toyota Vios

Vụ xe Toyota Vios tự bốc cháy trong đêm ở Hà Nam (biển số 18A-133.31) đã diễn ra từ hồi tháng 8/2020 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết ổn thoả. Chủ xe là anh Nguyễn Thành An, rất mong chờ vào chính sách bảo hành, hỗ trợ từ phía hãng Toyota nhưng suốt hơn 4 tháng qua, anh nói như bị hắt hủi.

Toyota Vios tự bốc cháy ở Hà Nam.

Theo lời anh An, chiếc xe Toyota Vios bản G đời 2018 chưa hề sửa chữa thay thế, và bảo dưỡng đầy đủ tại hãng Toyota. Sau vụ cháy, kết luận của Viện khoa học hình sự (Bộ công an) cũng khẳng định: Nguyên nhân cháy là do sự cố điện tại cụm đèn trần làm cháy các chi tiết nhựa sau đó cháy lan ra xung quanh gây ra vụ cháy xe ô tô. Ngoài ra, theo công an huyện Lý Nhân, qua điều tra, vụ cháy không có sự tác động của người khác hoặc nguyên nhân khác.





Tuy nhiên ngày 30/12, Toyota Giải Phóng – chi nhánh Nam Định tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan, có sự tham gia của Đại diện Toyota Việt Nam. Tại đây, đại diện Toyota Việt Nam kết luận: Cụm đèn trần nguyên bản theo xe được thiết kế an toàn về điện và được lắp đặt chắc chắn, không có giắc điện như hình ảnh phía Viện khoa học hình sự cung cấp. Như vậy, nguyên nhân cháy xe không phải lỗi do chất lượng, trường hợp này không thuộc phạm vi bảo hành, bồi thường của Toyota.

Điều này đồng nghĩa rằng hãng xe Toyota bác kết luận của công an để từ chối bảo hành cho khách hàng Nguyễn Thành An.

Khi sự vụ này được đưa lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra rất thông cảm, chia sẻ với tổn thất của anh An. Bản thân anh An cũng luôn khẳng định về sự nguyên bản của chiếc xe mà lần gần nhất anh bảo dưỡng tại hãng vào tháng 6/2020 và các nhân viên kĩ thuật đánh giá tình trạng xe hoàn hảo, cách thời điểm cháy xe 2 tháng. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, đúng là chẳng ai đi "độ" cái đèn trần.

Để có cái nhìn đa chiều hơn về tranh cãi đèn trần nguyên bản hay không, phóng viên tham khảo thêm ý kiến của một số kỹ sư ô tô.

Sau khi nhìn hình ảnh "đèn trần nguyên bản" của Toyota Giải Phóng – chi nhánh Nam Định giải thích với khách hàng, chuyên gia ô tô Mạnh Linh (Cầu Diễn) cho rằng đây là cụm đèn sử dụng công nghệ led, tạo ra ánh sáng trắng.

Một kĩ sư ô tô khác cho hay, theo thiết kế nguyên bản của xe Vios dòng G đời 2018 thì xe chỉ được trang bị đèn trần công nghệ halogen (sợi đốt), cho ra ánh sáng vàng. Đèn trần xe Vios dòng G đời 2019 cũng chỉ được trang bị công nghệ halogen. Cụm đèn trần sử dụng bóng led chỉ xuất hiện trên Vios đời 2020 theo từng phiên bản.

Theo chủ xe anh Nguyễn Thành An, kể từ thời điểm gặp đại diện Toyota ngày 30/12/2020 tới nay, anh chưa hề nhận được thêm liên hệ nào từ hãng. Anh cho rằng phía Toyota đang "bỏ rơi" khách hàng.

Phóng viên Dân Việt cũng đã có liên hệ qua email với Ban truyền thông và trách nhiệm xã hội của Toyota Việt Nam để tìm hiểu đa chiều sự việc. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đang chờ phản hồi, và sẽ sớm thông tin đến độc giả.