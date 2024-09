TP. Vinh mưa cực lớn gây ngập lụt, các trạm bơm chạy hết công suất để bơm nước liên tục trong 7 ngày

Mưa xối xả trong đêm 22 và sáng ngày 23/9 khiến hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh quá tải. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh ngập. Trong đó có những điểm ngập đến 50 đến 70cm. Bên cạnh đó, một số vùng thấp trũng nước đã tràn vào nhà dân.

Trạm bơm phía Bắc thành phố Vinh vận hành 6 máy công suất lớn khẩn trương tiêu thoát nước cho thành phố. Ảnh: Thực hiện: Cảnh Thắng

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, địa phương đang chỉ đạo các trạm bơm hoạt động hết công suất nhằm nhanh chóng tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố. Với dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn trong hai ngày tới, UBND thành phố đã chỉ đạo các trạm bơm vận hành trong 7 ngày để tiêu thoát nước. Đặc biệt là các trạm bơm ở phía Bắc và phía Nam thành phố Vinh.

Trạm bơm phía Bắc vận hành tối đa 6 máy công suất lớn tiêu thoát nước cho thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: C.Th

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện mực nước sông Vinh đang lên cao. Chính quyền địa phương cùng người dân khẩn trương triển khai các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Tại các vị trí ngập sâu, cơ quan chức năng cũng cấm người qua lại.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An ngập sâu. Ảnh: N.T

Trong sáng ngày 23/9, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An ngập sâu. Các phương tiện tham gia giao thông hết sức khó khăn. Nhiều vị trí ngập sâu, không thể lưu thông. Nước ngập cũng làm cho nhiều phương tiện chết máy, không thể di chuyển. Hiện, trên địa bàn thành phố Vinh mưa đã giảm, nước rút dần.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (23/9), ở khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 23/9 có nơi trên 150mm như: TP. Vinh (Nghệ An) 158mm, Cương Gián (Hà Tĩnh) 213.6mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm 23/9, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 23/9 ở Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.