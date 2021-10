TPBank giữ vững vị trí trong Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín

Bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2021 là kết quả nghiên cứu độc lập và khách quan của Vietnam Report được công bố thường niên từ năm 2016. Trong buổi lễ công bố kết quả đánh giá, xếp loại các Ngân hàng tại Việt Nam, TPBank tiếp tục được vinh danh ở giải thưởng Top 10 Ngân hàng Việt Nam uy tín, với thứ hạng tăng thêm một bậc so với năm 2020. Bên cạnh đó, TPBank tiếp tục đứng thứ 4 trong nhóm các Ngân hàng Tư nhân uy tín nhất Việt Nam.

Theo Vietnam Report, để được vinh danh ở giải thưởng này, TPBank đã đáp ứng đầy đủ các bộ tiêu chí của Hội đồng thẩm định bao gồm: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; Khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 6 năm 2021. Việc liên tiếp giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng Việt Nam uy tín trong 3 năm liên tiếp đã khẳng định niềm tin của khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư vào TPBank ngày một tăng cao, kết quả này còn được cộng hưởng từ các thông tin tích cực đến từ kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021 của Ngân hàng.

Ông Nguyễn Việt Anh – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TPBank tại lễ trao giải của VnReport

Bên cạnh giải thưởng Top 10 Ngân hàng Việt Nam uy tín, Vietnam Report cũng vinh danh TPBank ở Bảng xếp hạng VIX50 – Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả. Theo đại diện Vietnam Report, giải thưởng này nhằm vinh danh những doanh nghiệp đã nỗ lực để vươn lên trước những thách thức của dịch bệnh, thể hiện sự vượt trội về sức mạnh tài chính, truyền thông, tiềm năng tăng trưởng, mức độ phát triển bền vững, chất lượng quản trị và vị thế trên thị trường.

Trong suốt thời gian qua, TPBank đã chủ động tiên phong, đi trước đón đầu nhiều xu hướng trong đổi mới số. Ngân hàng cũng có những kế hoạch nhằm chủ động kiểm soát hoạt động trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Kết thúc quý 3/2021, TPBank đạt 75,76% kế hoạch lợi nhuận của cả năm. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 260.328 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và vượt hơn 4% kế hoạch cả năm. Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 9.868 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng trong ba quý qua là 15%. Tỷ lệ nợ xấu của TPBank được kiểm soát ở mức rất thấp, chỉ 1,02%.

TPBank cũng là ngân hàng đầu tiên công bố đáp ứng hoàn toàn các bộ yêu cầu về tuân thủ của Basel III và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 9 - hai chuẩn mực quản trị rủi ro và báo cáo tài chính khắt khe trong lĩnh vực ngân hàng trên toàn thế giới. Bằng việc sớm đáp ứng và triển khai toàn diện cả hai chuẩn mực quốc tế quan trọng này ngay từ quý 4/2021, TPBank sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng tăng trưởng bền vững và đưa ra được chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn. Đồng thời nâng cao mức độ tín nhiệm của ngân hàng trong mắt khách hàng và các nhà đầu tư.

Bên cạnh hai giải thưởng mới nhất được vinh danh bởi Vietnam Report, năm 2021, TPBank cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức trong nước và quốc tế như: Ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt nhất, Ứng dụng ngân hàng số xuất sắc nhất do Global Brands Magazine trao tặng; Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam do The Asian Banker trao tặng…

Những giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của TPBank trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm cho khách hàng thông qua những sản phẩm, dịch vụ tài chính số vượt trội. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển bền vững của TPBank trong thời gian qua và là sự khẳng định cho hành trình tiến bước vững vàng của ngân hàng hướng đến những tầm cao mới trong tương lai.