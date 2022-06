Đây là những nội dung được các cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh, HĐND TP.Dĩ An với cử tri phường Dĩ An, ngày 6/6.

Tăng cường chỉnh trang đô thị

Cử tri Phạm Minh Tuấn khu phố Thống Nhất 1, (phường Dĩ An, TP.Dĩ An) cho biết, vấn đề chỉnh trang đô thị nhiều nơi chưa theo kịp đà phát triển chung của thành phố.

Đơn cử như con đường Tổ 2, thuộc khu phố Thống Nhất 1, cứ mỗi lần mưa lớn là thành "dòng suối" chứ không còn là con đường nữa.

Trước đây, phường Dĩ An đã có phương án chính quyền và nhân dân cùng tu bổ, nâng cấp con đường. Sau đó, lực lượng thi công xử lý nước thải đô thị đào lên thi công, nhưng không trả lại nguyên trạng. "Tuyến đường bị sạt lở và ngập úng ngày càng nghiêm trọng hơn", ông Tuấn nói.

Buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh và HĐND TP.Dĩ An với cử tri phường Dĩ An. Ảnh: Trần Khánh

Cử tri Đậu Minh Hùng cùng ở khu phố Thống Nhất 1 cho biết, tốc độ đô thị hóa khiến địa phương phát sinh nhiều vấn đề về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

TP.Dĩ An nên có quy hoạch tổng thể hoàn chỉnh và siết chặt tình trạng xây dựng sai phép, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn.

"Đồng thời, TP.Dĩ An làm rõ công tác giải phóng mặt bằng vướng mắc ở đâu, giải pháp thế nào để có hướng tháo gỡ", cử tri Hùng đề nghị.

Ông Võ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An cho biết, từ vùng nông thôn tiến lên thị xã, rồi lên thành phố; Dĩ An trải qua quá trình đô thị hóa rất nhanh.

Ở liền kề với TP.Thủ Đức (TP.HCM), TP.Dĩ An nằm trong khu vực trung tâm kinh tế, đô thị của Bình Dương. Sẽ có nhiều việc TP.Dĩ An cần làm ngay, có những việc cần lộ trình. TP.Dĩ An tiếp thu những ý kiến đóng góp và kiến nghị của cử tri.

Cắt tỉa cây xanh và chỉnh trang đô thị ở Khu công nghiệp Sóng Thần, TP.Dĩ An. Ảnh: Trần Khánh

Đối với quy hoạch chung, ông Tuấn cho biết, UBND TP.Dĩ An đã trình thông qua Ban thường vụ Tỉnh ủy phương án phát triển kinh tế xã hội Dĩ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050; và đồ án quy hoạch đô thị Dĩ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

"Hai phương án, đồ án này được Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá cao, tạo động lực để TP.Dĩ An hoàn thiện hơn nữa trong tiến trình tiến lên đô thị loại 1", ông Tuấn chia sẻ.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Trong buổi làm việc cuối tháng 5 giữa đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả công tác đầu tư công năm 2022, TP.Dĩ An đã kiến nghị tỉnh Bình Dương hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn liên quan tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, năm 2022, TP.Dĩ An được UBND tỉnh giao 623 tỷ đồng đầu tư công. Đến nay, TP.Dĩ An chỉ mới giải ngân được khoảng 100 tỷ đồng, đạt trên 15% tổng nguồn vốn đầu tư.

Trong đó, 100% nguồn vốn được giải ngân tập trung cho phần thi công xây lắp. Riêng công tác đền bù giải phóng mặt bằng của gần 30 dự án, công trình đến hết tháng 5/2022 vẫn chưa giải ngân được hồ sơ nào.

Dự án mở rộng đường Đại lộ Độc Lập ở TP.Dĩ An đang thi công. Ảnh minh họa: Trần Khánh

Trong tổng số 20 dự án của TP.Dĩ An đang triển khai đến nay có 17 công trình chuyển tiếp của năm 2021. Và trong 5 tháng đầu năm chỉ mới khởi công thêm được 3 dự án.

Trong đó, có đến 50% là các dự án thi công nâng cấp, mở rộng hoặc đầu tư mới các tuyến đường. Phần lớn các dự án này vẫn đang còn vướng khâu đền bù.

Do yêu cầu và khối lượng cần giải ngân, TP.Dĩ An vừa tổ chức thi công vừa thực hiện công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. Vì vậy, hầu hết các dự án đều có nguy cơ chậm tiến độ vì công tác đền bù và giải phóng mặt bằng chậm.

Theo UBND TP.Dĩ An, lý do công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn chậm là do việc định giá đất để cấp nền tái định cư gặp nhiều khó khăn. Nhiều dự án đã trình lên các sở ngành của tỉnh nhưng các đơn vị này vẫn còn đang cân nhắc.

Bên cạnh đó, sự đồng thuận của người dân về công tác đền bù chưa cao. Dẫn đến nhiều khiếu nại về giá cả đền bù đất, diện tích tài sản trên đất.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, giá vật liệu xây dựng tăng cao. Nhiều hộ dân đã yêu cầu tăng giá bồi thường hỗ trợ về các công trình kiến trúc cũng như hỗ trợ tiền tạm cư.

Đường giao thông trên địa bàn Dĩ An được đầu tư đồng bộ và hiện đại. Khu trung tâm hành chính TP.Dĩ An. Ảnh: Trần Khánh

Ông Võ Anh Tuấn cho biết, để hoàn thành cao nhất kế hoạch đầu tư công đề ra trong năm 2022, thành phố đã kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương sớm phê duyệt đơn giá đất.

"Đây là vấn đề cốt lõi để TP.Dĩ An đưa ra phương án và chi trả đền bù cho người dân", ông Tuấn nói.

TP.Dĩ An cũng đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn rà soát lại từng dự án để xem xét từng vướng mắc cụ thể. Trên cơ sở đó, những gì thuộc thẩm quyền của TP.Dĩ An thì thành phố thì sẽ xử lý.

Những vấn đề nào thuộc sự phạm vi hỗ trợ, phối hợp với các sở ngành, TP.Dĩ An cũng đã chủ động đăng ký lịch làm việc, để bàn giải pháp xử lý. Nhất là trong việc điều hòa vốn, điều chuyển vốn.

"Việc này nhằm đảm bảo công trình nào cần vốn thì có vốn để thanh toán. Công trình nào chưa cần vốn gấp có thể cắt giảm để điều chuyển cho công trình khác", ông Tuấn chia sẻ.