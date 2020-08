TP.HCM: 2 bệnh viện nằm trong mức "không an toàn" phòng chống Covid-19

Bệnh viện quận Gò Vấp nằm trong danh sách "không an toàn" phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn thành phố triển khai 14 hoạt động cụ thể trong phòng chống dịch, để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm Covid-19.

Cùng với đó, Sở Y tế TP yêu cầu các bệnh viện rà soát và triển khai 10 giải pháp tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao trên cơ sở căn cứ vào các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu từ thực tiễn.



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện. Tính đến ngày 28/8, đã có 28 bệnh viện được đánh giá và kiểm tra, trong đó 20 bệnh viện được đánh giá là bệnh viện an toàn; 6 bệnh viện an toàn thấp; 2 bệnh viện không an toàn (đánh giá lần 1) là Bệnh viện quận Gò Vấp và Bệnh viện STO Phương Đông.

Do đây là lần đầu tiên các bệnh viện được đánh giá theo 37 tiêu chí bệnh viện an toàn vừa được Bộ Y tế công bố, đoàn kiểm tra quyết định sẽ đánh giá lại lần hai sau 1 tuần đối với tất cả bệnh viện còn ở mức không an toàn trong lần đánh giá thứ nhất. Đây là thời gian cần thiết để các bệnh viện rà soát và khẩn trương bổ sung những tiêu chí còn thiếu trong bộ tiêu chí.

Trong số 28 bệnh viện đã được đánh giá, có 20 bệnh viện chỉ đánh giá 1 lần (đạt an toàn hoặc an toàn thấp) và 8 bệnh viện phải đánh giá lại lần 2 sau khi được đoàn kiểm tra góp ý, trong đó, đã có 6 bệnh viện đã được đánh giá lại lần 2, hiện còn 2 bệnh viện sẽ được đánh giá lại trong tuần sau. Kết quả cụ thể như sau: