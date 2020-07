TP.HCM: 6 tháng đầu năm chỉ phát hiện 1 cán bộ nhận quà trái quy định

Theo đó, trong quý II và 6 tháng đầu năm, UBND thành phố luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính phủ, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, các giải pháp phòng ngừa được triển khai thực hiện toàn diện.



Kết quả thanh tra cũng phát hiện nhiều vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài sản, về quản lý, sử dụng vốn,… xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật và kịp thời báo cáo, đề xuất và chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cho cơ quan điều tra.

6 tháng đầu năm, TP.HCM phát hiện một cán bộ huyện Hóc Môn nhận quà trái quy định. Ảnh minh họa

UBND TP.HCM đánh giá vì thành phố là trung tâm kinh tế của cả nước, dân số đông nên phát sinh nhiều giao dịch về hành chính, kinh tế - xã hội,… Do đó, tình trạng tham nhũng vẫn tiềm ẩn và có thể xảy ra ở mọi ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị,...

Trong báo cáo, UBND TP.HCM đã nêu ra một số trường hợp vi phạm. Cụ thể, trong quý II, qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị, không phát sinh trường hợp sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà không đúng quy định.

Nhưng trong 6 tháng đầu năm 2020 có 1 trường hợp cán bộ, công chức xã Tân Hiệp thuộc UBND huyện Hóc Môn bị phát hiện có hành vi nhận quà không đúng quy định, với số tiền là 20 triệu đồng. Số tiền này đã được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Ngày 13/2, UBND huyện Hóc Môn đã kiểm tra, xử lý đối với cán bộ, công chức vi phạm và chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách khi để xảy ra hành vi tham nhũng, theo báo cáo, trong quý II và 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn thành phố chưa có trường hợp người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để đơn vị phụ trách xảy ra hành vi tham nhũng.

Tuy nhiên, có 4 trường hợp bị xử lý trách nhiệm người đứng đầu do chưa làm hết vai trò, trách nhiệm, để viên chức dưới quyền quản lý vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp đến mức bị truy tố hình sự về tội danh Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Sự việc xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Về kết quả thanh tra và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, trong 6 tháng đầu năm, phát hiện 1 trường hợp tham ô tài sản. Cụ thể là bà Nguyễn Kim Cúc - Kế toán trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. Hiện, hồ sơ vụ việc đã chuyển cho Công an quận Tân Bình để xử lý theo thẩm quyền.

Về công tác điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị này đã thụ lý điều tra 20 vụ/21 bị can với tổng số tiền thiệt hại là hơn 957 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 683 tỷ đồng. Trong đó, năm 2019 chuyển sang 15 vụ/12 bị can, khởi tố mới 4 vụ và 6 bị can bị khởi tố từ các vụ án tồn.

Ngoài ra, từ đơn thư, tin báo tố giác tội phạm có dấu hiệu tham nhũng, Công an TP.HCM đã thụ lý 43 vụ. Kết quả, ra quyết định khởi tố 3 vụ, ra quyết định không khởi tố 3 vụ, chuyển đơn vị khác theo thẩm quyền 2 vụ, nhập chung vào vụ án đã khởi tố 2 vụ… Hiện, đang điều tra, xác minh 26 vụ.