36 giờ truy bắt 2 tên cướp ngân hàng ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin, trong đêm 28, rạng sáng 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với công an quận Đống Đa và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tóm gọn Phùng Hữu Mạnh, (sinh năm 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội); Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, hiện ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa), là 2 đối tượng nổ súng cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, ở 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Phùng Hữu Mạnh tại cơ quan công an.

Về những diễn biến chính của vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, các trinh sát tham gia phá án cho biết, Hoàng Ngọc làm ăn thua lỗ và nợ nần nhiều tiền, đã nảy sinh ý định cướp tiền của ngân hàng. Do đang "tá túc" tại một căn hộ trong tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, phía trên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, Ngọc nắm khá rõ hoạt động giao dịch của chi nhánh ngân hàng ngày và rủ Mạnh tham gia vụ cướp táo tợn.

Để thực hiện ý định, Ngọc đã lên mạng xã hội tìm mua khẩu súng tự chế dạng Colt xoay, bắn đạn thể thao với giá 12 triệu đồng làm phương tiện gây án. Sau khi thực hiện xong phi vụ cướp ngân hàng, Ngọc đã mang khẩu súng trốn về Hải Phòng và phi tang ở đó.

Ngọc là chủ mưu trong vụ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh sáng 27/7

Đồng phạm với Ngọc là Mạnh, là thanh niên sức dài vai rộng nhưng Mạnh không có nghề nghiệp ổn định, ham cờ bạc dẫn đến nợ nần. Chính vì vậy, khi được Ngọc rủ đi cướp ngân hàng, Mạnh đồng ý và phối hợp gây án theo chỉ đạo của đối tượng này.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, trong vòng 36 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, bằng sự chủ động, tích cực, mưu trí và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, các đơn vị nghiệp vụ công an TP.Hà Nội và Bộ Công an đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, khám phá thành công vụ cướp tiền tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh, bắt hai đối tượng gây án. Việc truy bắt thành công 2 đối tượng cướp ngân hàng trong thời gian ngắn đã đem lại niềm tin cho người dân.