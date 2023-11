TP.HCM: Băng cầm súng xông vào phòng giao dịch ngân hàng Sacombank cướp 3,8 tỷ đồng bị khởi tố

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, quê Bến Tre), Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương) và Lâm Phúc Lợi (SN 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về hành vi cướp tài sản.



Qua điều tra, do nợ nần mất khả năng chi trả, Mỹ, Lợi và Tuyền đã tham gia hội "những người vỡ nợ muốn làm liều" làm quen nhau và lên kế hoạch cướp tài sản.

Trường Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM - trung tá Nguyễn Thành Hưng đưa đối tượng Mỹ vào bên trong để lấy lời khai.

Đầu tháng 10, cả 3 người bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại phòng giao dịch Nhị Xuân, ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng.

Để thực hiện hành vi, Mỹ, Lợi đặt mua 2 khẩu súng tự chế rồi đặt mua 1 xe máy, tự sơn lại thành màu đen để dùng làm phương tiện gây án.

Cả nhóm thống nhất, phân công Tuyền thuê ô tô để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát.

Khoảng 8h ngày 24/10, Tuyền lái ô tô chở Mỹ, còn Lợi lái xe máy đến gần phòng giao dịch Nhị Xuân trên đường Nguyễn Văn Bứa để quan sát, chờ thời cơ thuận lợi.

Mỹ và Tuyền tại cơ quan công an.

Đối tượng Lâm Phúc Lợi.

Đến 10h30 cùng ngày, Lợi và Mỹ chạy xe máy đến phòng giao dịch rồi sử dụng súng uy hiếp, khống chế nhân viên bảo vệ, nhân viên và khách hàng của ngân hàng.

Lợi chạy vào quầy giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn rồi cả 2 tháo chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Theo Công an TP.HCM, số tiền mà phòng giao dịch ngân hàng Sacombank bị cướp khoảng 3,8 tỷ đồng.

Khi đến gần trại cai nghiên Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, Mỹ và Lợi dùng xăng đốt xe máy, quần áo, ba lô để xóa dấu vết rồi lên ô tô của Tuyền lẩn trốn nhiều điểm ở quận 12, TP.HCM.

Chiều cùng ngày, các đối tượng di chuyển bằng taxi đến thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để gặp nhau rồi cùng chia tiền, trong đó Mỹ được 1,5 tỷ đồng, Lợi, Tuyền mỗi người 1 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM đã bắt giữ Mỹ khi đang làm thủ tục ra nước ngoài, Lợi và Tuyền cũng bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn.