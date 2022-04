Gần 10 ngày kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác minh những đối tượng liên quan với vai trò tiếp tay, giúp sức cho bà Hằng vi phạm luật pháp để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, các cá nhân trước đây đã làm đơn tố giác tội phạm, yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng cũng được cơ quan công an mời lên làm việc.

Nhà báo Hàn Ni và "bạn thân" bà Nguyễn Phương Hằng được mời lên làm việc

Ngày 1/4, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni (Sinh năm 1977, ngụ quận 7) cho biết, bà đã có buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để bổ sung hồ sơ, chứng cứ liên quan đến đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng.

Nhà báo Hàn Ni được cơ quan công an mời lên làm việc sau khi bắt bị can Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: FBNV

Theo nhà báo Hàn Ni, sau nhiều lần bị bà Nguyễn Phương Hằng "vu khống, làm nhục" trên nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream), bà đã gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an và Công an TP.HCM. Sau đó, đơn của bà Hàn Ni được chuyển giao cho Công an tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết.



Công an tỉnh Bình Dương đã 2 lần mời bà Hàn Ni lên làm việc. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho bà. Bà Hàn Ni đã có đơn đề nghị Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng phản hồi kết quả.

Đến nay, khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, bà Hàn Ni được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mời lên làm việc, yêu cầu cung cấp, bổ sung thêm chứng cứ liên quan việc bà Hằng đe dọa giết người, vu khống và làm nhục diễn ra tại địa bàn TP.HCM.

Tương tự, theo nguồn tin của Dân Việt, một nhân vật khác được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mời lên làm việc là "bạn thân" của bà Nguyễn Phương Hằng - bà Trương Thị Việt Hà (ngụ quận 3, TP.HCM).



Bà Trương Thị Việt Hà và Nguyễn Phương Hằng từng là bạn thân của nhau cho đến khi xảy ra khúc mắc. Ảnh: FBNV

Bà Trương Thị Việt Hà là người đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Bộ Công an vì cho rằng bị can Hằng thường xuyên livestream gào thét, bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm hàng trăm người, trong đó có bà Việt Hà. Trong đơn tố cáo, bà Việt Hà cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên đưa tên, hình ảnh, địa chỉ nhà bà Hà trong các buổi livestream, thậm chí còn hăm dọa đánh người vô cớ…



Bộ Công an sau đó đã chuyển đơn của bà Hà cho Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi nhận được đơn, Công an TP.HCM gửi thông báo đến bà Hà.

Theo nguồn tin, tại buổi làm việc với Công an TP.HCM, bà Việt Hà đã nộp tất cả chứng cứ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.