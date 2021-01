TP.HCM: Bắt nhóm trộm vật tư tại dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng

Ngày 1/1/2021, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Phú Xuân thuộc Phòng CSGT đường thủy Công an TP.HCM điều tra vụ trộm vật tư tại công trình thuộc dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến biến đổi khí hậu" - giai đoạn 1 (dự án ngăn triều chống ngập) với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào chiều 31/12/2020, tổ tuần tra của Trạm CSGT đường thủy Phú Xuân đang làm nhiệm vụ, phát hiện một chiếc ghe đang chở nhiều rọ thảm đá và một số vật tư khác có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.



Qua lấy lời khai, 3 đối tượng ghe không khai được nguồn gốc của các vật tư đang chở gồm 6 rọ thảm đá, 10 nắp đậy bằng sắt thép với tổng trọng lượng 300kg.

Chiếc ghe chở vật tư trộm được.

Nghi ngờ đây là số vật tư các đối tượng lấy trộm tại dự án ngăn triều chống ngập, cơ quan công an đã đưa các đối tượng cùng phương tiện về trụ sở để tiếp tục đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được đây là những vật tư được lấy trộm tại công trình cống kiểm soát triều Mương Chuối, thuộc dự án ngăn triều chống ngập gần 10.000 tỷ.

Đáng chú ý, qua kiểm tra hiện trường, đơn vị thi công cho biết số rọ thảm đá bị lấy trộm lên tới 100 chiếc với tổng thiệt hại khoảng 245 triệu đồng.

Sáng 16/12, nhân viên nhà thầu thi công công trình cống ngăn triều Phú Xuân cũng phát hiện 1.200 lít dầu thủy lực tại trạm nguồn thủy lực ở trụ Pin T1; 1.600 lít dầu thủy lực tại trụ Pin T2 và 1.000 lít dầu thủy lực tại trụ Pin T3 cũng đã bị kẻ gian rút sạch. Tổng cộng cả 3 trụ Pin đã bị kẻ gian rút trộm khoảng 3.800 lít dầu thủy lực với ước tính thiệt hại lên tới hơn 200 triệu đồng.

Đại diện cho nhà thầu cho biết trước đây, khi dự án còn triển khai thi công, có lực lượng bảo vệ của nhà thầu, cũng như của đơn vị thầu phụ luôn có mặt trên công trường nên kẻ gian ít có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, từ khi dự án bị hết vốn, phải tạm ngưng thi công đến nay, các nhà thầu rút hết nhân lực khiến cho kẻ gian lợi dụng sơ hở để gia tăng hoạt động trộm cắp vật tư của dự án.