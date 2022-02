TP.HCM cần 30.000 lao động sau Tết, lương từ 6-10 triệu đồng

Lượng lao động quay lại làm việc sau Tết Nguyên đán trên 90%. Ảnh: Hoàng Tuyết

Theo dự báo của Sở LĐTBXH, sau 13/2, số lượng lao động quay lại làm việc tương đối đầy đủ. Một số doanh nghiệp đã chuẩn bị được đơn hàng đến tháng 7 nên chính sách thu hút và giữ chân người lao động khá chu đáo.



Dự kiến, nhu cầu lao động sau Tết tại TP.HCM khoảng 30.000 người. Theo thống kê của hệ thống dịch vụ việc làm, các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao là kinh doanh, thương mại, công nghệ thông tin, dệt may, da giày, lương thực thực phẩm… Mức lương trên 6 triệu đồng với lao động không cần trình độ chuyên môn và từ 8 đến hơn 10 triệu đồng cho người có tay nghề.

Ông Trần Ngọc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, số tiền chăm lo Tết cho người lao động trong năm nay cao hơn 1,5 lần so với các năm trước. Lượng lao động trở lại làm việc từ 5/2 đến 9/2 đạt tỷ lệ cao hơn khá nhiều so với các năm. Vào các năm trước, tính đến 10-15/2 chỉ khoảng 70-80% lao động trở lại làm việc sau Tết, năm nay là trên 90%.

Sau Tết, Liên đoàn ghi nhận hơn 1.000 công nhân mắc Covid-19 khi quay trở lại làm việc. Đây đều là các trường hợp nhẹ, không nguy hiểm. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 đạt trên 86%; riêng KCN thì đạt trên 96%. Liên đoàn đang phối hợp với các bệnh viện, hỗ trợ phục hồi cho bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh để đảm bảo sức khỏe lao động.

Tại cuộc họp, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, đến nay công tác tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đã ổn định, không gián đoạn.

Từ ngày 7 đến 9/2, Sở ghi nhận 5 trường hợp F0 tại trường và đều được xử lý đúng quy trình.

Với bậc tiểu học và học sinh lớp 6, các cơ sở giáo dục đang chuẩn bị rốt ráo công đoạn cuối để ngày 14/2 đón học sinh đến trường. Những cơ sở giáo dục từng được trưng dụng làm nơi phòng chống dịch đều đã có thể mở cửa, đón học sinh vào 14/2.

Các trường chuẩn bị sẵn sàng đón trẻ mầm non đi học từ 14/2. Ảnh: G.V

Các trường sẽ tổ chức dạy 1 – 2 buổi hoặc bán trú tuỳ theo điều kiện. Với khối mầm non, trong tuần đầu tiên sẽ không tổ chức ăn sáng để các cô tập trung đón trẻ và thực hiện công tác tầm soát, phòng chống dịch.

Về việc thiếu giáo viên mầm non, ông Trọng cho biết trước Tết có tình trạng này. Hiện tất cả cơ sở giáo dục mầm non công lập đảm bảo 100% trẻ đến trường được chăm lo. Trường ngoài công lập có tình trạng thiếu giáo viên, bảo mẫu cục bộ do người lao động về quê sau dịch. Sở cũng đã có chỉ đạo các địa phương điều chuyển, tuyển bổ sung và gọi lại các giáo viên, bảo mẫu quay trở lại làm việc.

Ông Trọng cho biết thêm số phụ huynh, học sinh đồng thuận và đăng ký cho trẻ đến trường từ 14/2 ở khối tiểu học là 80-85%, khối mầm non là 60-80%.