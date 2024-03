TP.HCM cấp thành công hơn 67.000 sổ hồng trong 2 tháng đầu năm

Hơn 67.000 sổ hồng tại TP.HCM được cấp thành công

Liên quan đến công tác cấp Giấy nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho người dân, ngày 1/3, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay đã cấp thành công cho hàng ngàn trường hợp. Trong đó, Sở đã cấp thành công sổ hồng lần đầu cho nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức.

Cụ thể, báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 2/2024 và nhiệm vụ giải pháp tháng 3/2024, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, về công tác cấp sổ hồng, trong 2 tháng đầu năm, đơn vị đã cấp 67.750 sổ hồng. Số liệu này tăng 18.835 sổ hồng so với năm 2022 và bằng 138% so với 2 tháng đầu năm 2023.

Bên cạnh đó, về đăng ký biến động, Sở đã giải quyết 64.862 trường hợp, tăng 18.514 sổ hồng so với cùng kỳ 2022, tỉ lệ gần bằng 140% so với 2 tháng đầu năm 2023.

Đăng ký biến động đối với tổ chức, đã giải quyết 1.018 trường hợp (giảm 311 sổ hồng so với năm 2022, tỉ lệ bằng 76,6% so với 2 tháng đầu năm 2023).

Tỉ lệ cấp sổ hồng tại TP.HCM trong các tháng đầu năm 2024 tăng nhanh. Ảnh: Gia Linh

Số lượng cấp đổi, cấp lại, cấp sổ hồng do chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn hình thành pháp nhân mới và đăng ký biến động là 359 trường hợp. Số lượng đăng ký giao dịch đảm bảo là 659 trường hợp, tăng 417 so với năm 2023 (tăng 272,3% so với cùng kỳ).



Đối với cá nhân, đã giải quyết 63.844 sổ hồng (giảm 18.825 sổ hồng so với năm 2022, tỷ lệ bằng 141,8% so với 2 tháng đầu năm 2023).

Trong đó, cấp đổi, cấp lại, cấp sổ hồng do chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế và đăng ký biến động là 29.115 (tăng 3.425 sổ hồng so với năm 2023, tỷ lệ bằng 113,5% so với 2 tháng đầu năm 2023).

Đăng ký giao dịch đảm bảo là 34.729 sổ hồng, tăng 15.400 so với năm 2023, tỷ lệ bằng 179,7% so với 2 tháng đầu năm 2023.



TP.HCM hiện vẫn còn nhiều nhà ở thương mại đang chờ được cấp sổ hồng. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, Sở Tài nguyên Môi trường đã cấp sổ hồng lần đầu cho 1.422 cá nhân và tổ chức; cấp 1.466 sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.



Sở này cho biết tỉ lệ giải quyết các loại hồ sơ cấp sổ hồng và đăng ký biến động, đăng ký giao dịch đảm bảo nhà, đất của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong 2 tháng đầu năm tăng bình quân khoảng 72% so với cùng kỳ năm 2023, giảm 11% so với tháng 1/2024.