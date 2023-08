Công an phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà dân ở 9/2 đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5, TP.HCM. Ảnh: M.H

Khoảng 7h sáng nay (ngày 29/8), nhiều người dân phát hiện ngôi nhà ở, kết hợp với cho thuê tại địa chỉ số 9/2 đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5 bốc cháy.

Ngay say khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 5 phối hợp với Công an TP.HCM (PC07) điều xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Đến 7h20 đám cháy được khống chế. Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07), đơn vị đã phối hợp với các lực lượng tìm thấy 2 người tử vong. Danh tính 2 nạn nhân chưa được xác định. Lửa cháy khoảng 9/39m2 diện tích căn nhà, thiêu rụi một số vật dụng sinh hoạt gia đình.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.