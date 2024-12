TP.HCM "cháy" phôi bằng lái xe vì người dân nghe theo tin đồn

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TP về việc báo cáo chậm cấp giấy phép lái xe theo thời gian quy định.

Theo Sở GTVT TPHCM, từ tháng 9/2024 đến nay, việc trả kết quả hồ sơ của thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp mới giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quá thời gian so với quy định là 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đạt sát hạch.

Sở GTVT cho biết, trong nhiều năm qua, Sở đều có kế hoạch chu đáo, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe. Tuy nhiên, trong năm 2024 tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe đã gặp khó khăn.

"Đến tháng 10/2024, Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp phôi cho Sở GTVT chỉ đáp ứng 50% nhu cầu cấp giấy phép lái xe trên địa bàn TP", Sở GTVT TP.HCM thông tin.

TP.HCM đang thiếu hụt phôi giấy phép lái xe. Ảnh: D.V

Ngoài ra, nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên là do Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, có quy định mới thay đổi về phân hạng giấy phép lái xe. Mặc dù, các cơ quan ban ngành có liên quan đã thông tin tuyên truyền hướng dẫn, tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân nghe theo tin đồn hoặc những thông tin không chính thống trên môi trường mạng xã hội, thời gian vừa qua, đã thực hiện đổi giấy phép lái xe rất nhiều (tăng hơn 50% so với cùng kỳ) trước khi Luật có hiệu lực. Điều này dẫn đến Cục Đường bộ Việt Nam bị động trong việc cung cấp phôi giấy phép lái xe cho các sở giao thông vận tải tỉnh, TP trên cả nước theo kế hoạch của năm 2024.



Theo Sở GTVT TP.HCM, hiện các cơ quan chức năng của Bộ GTVT đang phối hợp với đơn vị cung cấp phôi giải quyết khó khăn nêu trên. Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, dự kiến đến ngày 15/12/2024 sẽ có đầy đủ phôi, nguyên vật liệu kèm theo để cung cấp cho cả nước.

Hàng năm, Sở GTVT tải cấp giấy phép lái xe trung bình là 550.000 phôi/năm, nhưng thực tế từ ngày 1/1/2024 đến 15/11/2024, Sở GTVT đã cấp là 740.233 giấy phép lái xe, dự đoán đến cuối năm sẽ cấp gần 850.000 giấy phép lái xe, tăng hơn 50% so với nhu cầu cấp giấy phép lái xe năm 2023.