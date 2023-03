Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Việt Dũng

Đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhận định, TP.HCM là trung tâm kinh tế, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, vừa tạo ra những điều kiện thuận lợi, nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức cho quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.



Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; chủ động tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng…; Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

TP thực hiện tốt công tác quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng - an ninh; chỉ đạo thực hiện trên 200 đề tài, dự án về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; gần 800 đề tài, dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội theo hướng lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt cũng như lâu dài…

TP.HCM đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các đề án nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, với những giải pháp phù hợp, sát thực tiễn; bố trí chiến lược quốc phòng được quy hoạch, điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của TP và chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng quy định.

100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, lực lượng công an được bố trí chính quy, hoạt động hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ. Bộ đội biên phòng TP.HCM luôn chủ động phối hợp tốt, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển, cửa khẩu, cảng của TP…

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Việt Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xác định mục tiêu và quan điểm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy đảng các cấp, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền TP; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh. Tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh; chủ động ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

TP chủ động phòng ngừa, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của động ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, TP xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu, đề xuất và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động nhiều nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.