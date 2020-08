TP.HCM: Chưa đóng cửa các trường mầm non

Các trường mầm non đảm bảo tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19 vẫn được nhận trẻ. Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, thành phố chưa thực hiện giãn cách xã hội như Đà Nẵng, chỉ yêu cầu không tập trung quá 30 người, hạn chế hội họp không cần thiết, chưa tính đến phương án dừng hoạt động các trường. Tuy nhiên, các trường được hoạt động dịp hè phải triển khai các biện pháp theo hướng dẫn phòng bệnh của Bộ Y tế và đáp ứng được bộ tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19 của thành phố.

Trước đó, một số Phòng Giáo dục quận, huyện đã gửi văn bản yêu cầu các trường mầm non, nhóm trẻ "dừng nhận trẻ từ ngày 1/8". Ông Trần Anh Kiệt, Trưởng phòng Giáo dục quận Bình Thạnh cho biết, tối 30/7, tổ phụ trách mầm non của đơn vị gửi thông báo dừng nhận trẻ từ 1/8 đến các trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Thông báo đưa ra ngay sau chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm về các biện pháp phòng chống Covid-19.

Theo ông Kiệt, do số lượng trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ ở quận rất lớn, lo công tác đảm bảo an toàn ở những nơi này không tốt, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ rất nguy hiểm nên đã có thông báo đó. Tuy nhiên sau đó, thông báo trên đã bị thu hồi để chờ chỉ đạo từ phía quận.

Nhiều trường mầm non ở quận 7 cũng nhận được thông báo về việc ngưng nhận trẻ mầm non từ ngày 3/8. Cụ thể, thông báo này viết: "Trước tình hình dịch SARS-CoV-2 đang có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, trong thời gian chờ lãnh đạo ký ban hành văn bản, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh quận 7 thông báo đến các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận tạm ngưng hoạt động giữ trẻ từ ngày 3/8 để đảm bảo an toàn cho trẻ".

Xác nhận thông tin này, ông Ngô Xuân Đông, Trưởng Phòng Giáo dục quận 7 cho biết, phòng gửi thông báo cho các trường nhưng sau đó đã thu hồi lại để chờ quyết định từ phía UBND quận.

Hiện, tất cả trường từ tiểu học đến THPT đã kết thúc năm học từ 15/7, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. Riêng khối mầm non, các trường và nhóm trẻ được tổ chức giữ trẻ trong hè từ 16/7 đến 21/8 tuỳ theo nhu cầu của phụ huynh. Các trung tâm dạy thêm, trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống, ngoại ngữ... vẫn hoạt động bình thường.