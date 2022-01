TP.HCM có cần 100 cơ sở giáo dục mầm non giải thể vì dịch Covid-19

Gần 100 cơ sở mầm non giải thể

Ngày 19/1, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức buổi họp giao ban triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm của năm học 2021-2022 của ngành giáo dục mầm non thành phố.

Tại cuộc họp này, bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục mầm non cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TP.HCM có 622 cơ sở giáo dục mầm non được sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Quang cảnh họp giao ban triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm của năm học 2021-2022 của ngành giáo dục mầm non thành phố. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Toàn thành phố có gần 3.200 cơ sở giáo dục mầm non ngừng hoạt động từ 3 đến 6 tháng, trong đó 468 cơ sở công lập, 863 cơ sở ngoài công lập và 1.766 cơ sở độc lập. Số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập giải thể là 20 trường và 79 nhóm lớp.

Về số ca mắc Covid-19, tính từ tháng 5/2021 đến nay, số ca F0 ở bậc học này là 11.087 ca, trong đó có 5.813 trẻ và 5.274 cán bộ, giáo viên, nhân viên mắc bệnh. 9.858 ca đã được điều trị khỏi, 1.205 ca đang điều trị.

Trẻ từ 3-6 tuổi đi học trước

Về kế hoạch cho trẻ mầm non đến trường trở lại sau Tết Nguyên đán 2022, bà Lương Thị Hồng Điệp cho biết, để đảm bảo an toàn và từng bước thích ứng linh hoạt, xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra trong cơ sở giáo dục mầm non khi mở cửa đón trẻ đi học trở lại. Dự kiến thời gian đầu các cơ sở mầm non sẽ chỉ tổ chức chăm sóc, giáo dục cho trẻ mẫu giáo từ 3-6 tuổi.



Cơ sở mầm non tạm thời không tổ chức ăn sáng tại trường. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Về công tác đảm bảo an toàn, các trường tổ chức phân luồng, đón và trả trẻ tại cổng trường hoặc các khu vực phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Các cơ sở mầm non sử dụng tối đa diện tích phòng, nhóm để bố trí các hoạt động phù hợp, tránh tập trung đông trẻ vào một chỗ chơi. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung trẻ giữa các khối, lớp.

Đặc biệt, các cơ sở mầm non chuẩn bị điều kiện để tổ chức bữa ăn bán trú, tuy nhiên chưa tổ chức cho trẻ ăn sáng tại trường.

Trong 5 ngày đầu tiên đi học trở lại, thành phố chia ra nhiệm vụ cụ thể của từng ngày học. Trong ngày đầu tiên đi học, giáo viên sẽ làm quen với trẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi quy định (lưu ý không dùng chung đồ dùng với bạn); Dạy trẻ kỹ năng và quy tắc khi đến trường để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Trong ngày thứ 2, các cơ sở giáo dục sẽ tập trung dạy trẻ nhận biết các biểu hiện bệnh của cơ thể như sốt, ho, mệt.. để kịp thời thông báo cho giáo viên hoặc bạn bè trong lớp. Các cơ sở cũng triển khai tổ chức trò chơi theo nhóm nhỏ để giúp trẻ vận động, kết nối với bạn bè, thầy cô.

Hình ảnh giáo viên mầm non dọn dẹp, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón trẻ tới trường hồi tháng 2/2021. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trong ngày thứ 3, trẻ sẽ được củng cố các thói quen vệ sinh cá nhân, ý thức thực hiện 5K để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Thời điểm này, các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường các hoạt động, trò chơi theo nhóm nhỏ.

Từ ngày thứ 4 sẽ mở rộng các hoạt động giáo dục, chú trọng các vận động phát triển thể chất nhằm khích lệ tinh thần, tăng cường sức khỏe, giúp trẻ nâng cao kỹ năng tự phục vụ bản thân và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ngày thứ 5 trường sẽ dạy trẻ nhận biết các thực phẩm dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, các kỹ năng sống thích ứng trong mùa dịch bệnh (tính tự lập, bình tĩnh, biết cách ứng phó trước mọi tình huống); Chú trọng tổ chức các hoạt động cốt lõi đảm bảo nội dung trong bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi nhằm chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào lớp 1, hình thành kỹ năng học tập sau này.