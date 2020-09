TP.HCM: Cô gái nghi ngáo đá cầm dao phân luồng ở nút giao thông

Chiều 16/9, Công an phường 2, quận 3, TP.HCM xác nhận có vụ việc một cô gái nghi ngáo đá, cầm dao phân luồng giao thông ở khu vực, khiến nhiều người dân địa phương một phen hoảng sợ.

Theo điều tra, vào 7h30 cùng ngày, người dân di chuyển qua nút giao lộ đường đường Cao Thắng - Nguyễn Đình Chiều, phường 2, quận 3, TP.HCM, nhìn thấy một cô gái trẻ cầm dao, có biểu hiện lạ.

Cô gái nghi ngáo đá, cầm dao phân luồng giao thông.

Sau đó, cô gái cầm dao đi ra giữa đường rồi làm những động tác như phân luồng giao thông. Nhiều người lo sợ cô gái bị ngáo đá nên vội báo cho công an.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt ở hiện trường, tước đoạt con dao và đưa cô gái tới bệnh viện. Qua điều tra, công an xác định cô gái có biểu hiện ngáo đá. Công an đã liên hệ được với người thân của cô để hỗ trợ, chăm sóc.