Cảnh sát 113 khống chế kẻ ngáo đá cầm dao dọa tấn công nhiều người

Trưa 26/8, tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết lực lượng Cảnh sát 113 vừa kịp thời khống chế đối tượng Mai Hoàng Phi (SN 1991; ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) do có biểu hiện ngáo đá và gây mất an ninh trật tự tại địa phương khiến nhiều người hoảng sợ.

Mai Hoàng Phí đã bị khống chế đưa vào bệnh viện điều trị vết thương do bản thân gây ra. Ảnh: T.T

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/8, Phi có biểu hiện ngáo đá vì dùng dao tự gây thương tích cho bản thân nên người dân địa phương không dám lại gần để can ngăn. Ngay sau đó, thanh niên ngáo đá này còn dùng dao đe dọa tấn công những người xung quanh, gây náo loạn khu vực.



Công an phường Mỹ Long tiếp nhận được thông tin, đã có mặt kịp thời vận động Phi bỏ hung khí nhưng không thành, mà còn chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ trốn. Ngay sau khi được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát 113, Phi đã bị khống chế để đưa đến bệnh viện điều trị thương tích do bản thân gây ra.