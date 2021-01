TP.HCM: Công an triệu tập nhóm côn đồ "truy sát" 2 người ở Nhà Bè

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi như đoạn clip camera an ninh ghi lại. Nhóm khai bước đầu do mâu thuẫn từ trước nên dẫn tới vụ việc. Công an thu giữ 2 ống tuýp sắt mà nhóm này dùng để truy sát 2 người nhập viện cấp cứu.



Trước đó, khoảng 15h25 ngày 9/1, nhóm 3 thanh niên đi xe máy tới căn nhà ở đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, cầm hung khí xông vào đuổi chém 2 người đàn ông ngồi trong nhà.

Hình ảnh vụ việc.

Thấy nhóm cầm gậy sắt đuổi đánh, 2 nam thanh niên dùng ghế chống trả thoát thân. Họ bỏ chạy thì bị nhóm giang hồ đuổi theo.

Tang vật bị thu giữ.

Khi nghe người dân hô hoán, nhóm gây án mới dừng tay. Một phụ nữ trong căn nhà chạy ra can ngăn cũng bị nhóm đe doạ. Gây án xong, nhóm trên lên xe tẩu thoát. Hai nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu và sự việc được báo công an.

Clip vụ việc.

Nhận tin, công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh truy bắt nhóm gây án.

Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định nhóm gây án gồm các đối tượng Đệ Beo, Kiên, Mỹ nên triệu tập tới làm việc.