TP.HCM: CSGT An Sương trích xuất camera an ninh, điều tra nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện TP.HCM: CSGT An Sương trích xuất camera an ninh, điều tra nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện

Đội CSGT An Sương (thuộc phòng CSGT Công an TP.HCM) đã trích xuất camera an ninh điều tra nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn trên quốc lộ 22 TP.HCM, khiến 5 phương tiện hư hỏng nặng.