Tiền Giang: Kỷ luật khiển trách Phó Bí thư Đảng ủy xã uống rượu gây tai nạn giao thông

Trước đó, khoảng 19h ngày 25/3, em Châu Thị Ngọc M. (22 tuổi, ngụ ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) chạy xe máy mang BKS 63B4-804.37 lưu thông trên đường giao thông liên ấp. Khi đến đoạn thuộc ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An thì bị xe gắn máy đi ngược chiều do ông Nguyễn Bá Dương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã điều khiển tông vào.

Vụ tai nạn làm em M bị té ngã xuống đường chấn thương tay, chân… Ông Nguyễn Bá Dương bị té ngã vào lề đường cách hiện trường khoảng 50m, có biểu hiện say xỉn và có ý định rời khỏi hiện trường, nhưng bị người dân giữ lại để giải quyết vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: CACC

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, Công an huyện Chợ Gạo có mặt hiện trường lập biên bản vụ việc.

Cơ quan y tế xét nghiệm ông Nguyễn Bá Dương có nồng độ cồn 301mg/100ml máu, vượt ngưỡng trên 7,5 lần.