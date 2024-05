Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Đắk Lắk, 4 người tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h khuya 21/5, tại Km 7+500, trên Tỉnh lộ 2 đoạn qua địa bàn buôn Tuôr B, xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, xe máy mang BKS 71C2-557.24 lưu thông theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột đi huyện Krông Ana.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ.

Trên xe lúc này có anh Nguyễn Công Vinh (SN 2003, trú tại huyện Krông Ana) và em Lê Ngọc Q. (SN 2008, học sinh lớp 10 Trường Cao đẳng nghề Tây Nguyên).

Khi xe đi đến địa điểm trên, đã va chạm mạnh với xe máy mang BKS 47B2-485.84 lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe 47B2-485.84 lúc này có anh Y Un Adrơng (SN 1999, trú tại TP Buôn Ma Thuột) và em Y Phan Bkrông (SN 2007, trú tại TP Buôn Ma Thuột). Cú tông cực mạnh giữa 2 xe máy đã khiến cả 4 người tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Video từ camera an ninh nhà dân ghi lại cú va chạm mạnh giữa hai xe máy.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, lực lượng Công an huyện Krông Ana phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Công an huyện Krông Ana, cả hai phương tiện chưa xác định được người điều khiển và người ngồi trên xe. Do người bị nạn đều tử vong tại hiện trường nên chưa kiểm tra được nồng độ cồn và ma tuý (pháp y Công an tỉnh lấy mẫu máu xét nghiệm).