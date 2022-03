TP.HCM: Đã chốt phương án tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10

Ngày 22/3, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023. Trong đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được tổ chức theo phương thức thi tuyển, áp dụng cho học sinh tốt nghiệp THCS tại thành phố, trong độ tuổi quy định.



Thi lớp 10 vào 11-12/6

Theo quyết định của UBND TP, ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 sẽ được tổ chức vào hai ngày là 11 và 12/6/2022.

Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia).

Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, TP.HCM tổ chức xét tuyển lớp 10 trong năm 2021. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Thí sinh sẽ dự thi bài thi viết môn Văn, Toán và Ngoại ngữ (nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp thường) và môn chuyên, tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyện, tích hợp). Thời gian làm bài môn Văn, Toán là 120 phút, môn Ngoại ngữ là 90 phút.



Điểm bài thi là tổng điểm thành phần từng câu hỏi trong đề thi, tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi, tính theo hệ số một và điểm cộng ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài và không có bài nào bị điểm 0.

TP.HCM ưu tiên cộng 1-2 điểm cho thí sinh là con của các liệt sĩ, thương binh mất sức lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, người dân tộc thiểu số và ứng viên là người dân tộc thiểu số. Điểm cộng cho học sinh hưởng chế độ ưu tiên không quá 3.

Sở GD-ĐT lưu ý, học sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng gần ở nơi cư trú, tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau thời gian cho phép điều chỉnh nguyện vọng và sau khi có kết quả trúng tuyển.



Học sinh không đậu cả 3 nguyện vọng có thể đăng ký xét tuyển lớp 10 tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường tư thục hoặc tham gia các loại hình giáo dục khác.

Căn cứ vào tình hình thực tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, TP.HCM có thể có kế hoạch tổ chức thi tuyển đợt 2 hoặc xây dựng phương án xét tuyển.

Xét tuyển lớp 6, trừ trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Đối với lớp 6, các trường THCS thực hiện xét tuyển học sinh theo phân tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh TP.Thủ Đức và các quận, huyện quy định. Riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào lớp 6.

Học sinh tham gia kỳ thi vào trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa trước dịch. Ảnh: M.T

Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1/8.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển với điều kiện học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5. Ngoài ra, học sinh phải thực hiện bài kiểm tra, đánh giá năng lực (thời gian 90 phút) dự kiến diễn ra vào ngày 25/6.

Tuyển sinh lớp 6 tăng cường ngoại ngữ có các lớp về tiếng: Anh, Pháp, Trung, Nhật, Đức và các lớp chương trình tích hợp.

Đảm bảo 100% học sinh lớp 1 học 2 buổi

Đối với lớp 1, các trường tiểu học tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1/8.

UBND TP quy định không nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài địa bàn nếu chưa nhận đủ số lượng học sinh đúng tuyến theo chỉ tiêu phân bố của UBND TP.Thủ Đức, quận, huyện.

Các trường tiểu học tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1/8. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trường hợp nhận học sinh trái tuyến ngoài địa bàn sẽ do Ban chỉ đạo tuyển sinh TP.Thủ Đức, quận, huyện xét duyệt.

Các đơn vị phải đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, thành phố phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học (35 học sinh/lớp).

TP.HCM cũng sẽ tuyển sinh lớp 1 tăng cường ngoại ngữ với 3 tiếng: Anh, Pháp, Trung và chương trình tích hợp.

Huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường

Ở bậc mầm non, UBND TP.HCM thống nhất huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn thành phố vào trường mầm non theo tuyến do Ban chỉ đạo tuyển sinh TP.Thủ Đức, quận, huyện quy định. Sở yêu cầu, các đơn vị phải có kế hoạch để đảm bảo chỗ học cho trẻ dưới 5 tuổi, tăng dần tỉ lệ huy động trẻ ở độ tuổi nhà trẻ đến trường.

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhận trẻ 5 tuổi phải thực hiện đầy đủ chương trình mầm non 5 tuổi theo quy định.

Công tác tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 1/7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 20/7. Căn cứ nhu cầu của cha mẹ học sinh và điều kiện của đơn vị, các cơ sở giáo dục mầm non có thể cho trẻ làm quen với trường lớp trong thời gian nghỉ hè.