TP.HCM đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin sởi, nỗ lực kiểm soát tình hình dịch trên địa bàn

Toàn bộ các quận huyện chuyển sang giai đoạn 2 của chiến dịch tiêm vắc xin sởi

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 37, toàn Thành phố triển khai 308 điểm tiêm chủng, trong đó có 232 điểm tiêm tại các trường mầm non và tiểu học, nâng tổng số điểm tiêm chủng lên thành 1.075 điểm.

TP.HCM triển khai tiêm chủng vắc xin sởi tại trường học. Ảnh: Sở Y tế

Trung bình mỗi ngày có khoảng 4.400 liều vắc xin sởi được tiêm cho các đối tượng của chiến dịch; cao nhất là từ ngày 12/9 tiêm được 5.149 liều, ngày 13/9 tiêm được 8.193 liều, ngày 14/9 tiêm được 6.882 liều, ngày 15/9 tiêm được 2.932 liều; ngày 16/9: 6.963 liều, ngày 17/9: 13.075 liều; trong khi những ngày trước đó chỉ xấp xỉ 2.400 liều mỗi ngày.

Thông tin từ HCDC TP.HCM, tính đến hết ngày 17/9/2024, chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella của Thành phố đã đạt tổng số 76.993 mũi sởi-rubella (MR). Trong đó, đã tiêm được 31.075 mũi cho trẻ từ 1-5 tuổi đạt tỷ lệ 62,3%, 39.745 mũi cho trẻ từ 6-10 đạt tỷ lệ 22,3%, và 6.173 mũi cho các đối tượng khác (trẻ thuộc nhóm nguy cơ, nhân viên y tế). Bình Chánh, quận 10 và quận 8 là những nơi có tiến độ tiêm cao.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, kể từ ngày 16/9, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các điểm tiêm tại trường học theo kế hoạch, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo mở rộng thêm nhiều điểm tiêm tại các cơ sở tiêm chủng tư nhân (VNVC, FPT Long Châu, Chấn Văn) vào tất cả các ngày trong tuần để tăng khả năng người dân tiếp cận với chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi.

"Các cơ sở tiêm chủng tư nhân tự nguyện tham gia chiến dịch. Dù mới triển khai (ngày 16 và 17/9/2024), nhưng các cơ sở tiêm chủng dịch vụ tư nhân đã đóng góp cho chiến dịch 491 mũi tiêm" - ông Tâm nói.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"

Để đạt được độ phủ tiêm chủng trên 95%, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đề nghị UBND TP.Thủ Đức, quận, huyện chỉ đạo UBND phường, xã tập trung thực hiện "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" lập danh sách trẻ từ 1 đến 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi (không phân biệt thường trú và tạm trú) và vận động đưa trẻ đi tiêm.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế kiểm tra thực tế điểm tiêm tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Tân Phú. Ảnh: Sở Y tế

Đồng thời, HCHC TP.HCM đề nghị Sở GDĐT TP.HCM chỉ đạo các phòng GDĐT, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP lập danh sách và điều tra tiền sử tiêm chủng của học sinh và phối hợp với trung tâm y tế, trạm y tế tổ chức tiêm chủng tại trường học hoặc trạm y tế. Báo cáo ngay ca bệnh nghi sởi cho các trạm y tế, đồng thời phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đầy đủ.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh xã hội cũng cần chỉ đạo Phòng LĐ - TB&XH, các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc ngành quản lý trên địa bàn lập danh sách và điều tra tiền sử tiêm chủng của trẻ từ 1 đến 10 tuổi. Cùng với đó, phối hợp với trung tâm y tế, trạm y tế tổ chức buổi tiêm chủng tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc trạm y tế.

Khẳng định quyết tâm kiểm soát tình hình dịch sởi trên địa bàn TP, mới đây Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức 03 đoàn kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi và khám sức khỏe người cao tuổi tại quận 7, Tân Phú, và Bình Tân do các thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn.

Ông ngoại thay bố mẹ đưa cháu đi tiêm tại điểm tiêm trường mầm non Tân Kiểng, Quận 7. Ảnh: Sở Y tế

Tại quận Tân Phú, đoàn công tác do PGS.TS. BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại điểm tiêm Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm. Tại quận 7, đoàn công tác do TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã đi thực tế ở điểm tiêm tại Trạm Y tế phường Phú Mỹ và Trường Mầm non Tân Kiểng. Tại quận Bình Tân, đoàn công tác do PGS.TS.BS. Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã đi thực tế ở điểm tiêm Trường Tiểu học Bình Trị 2.

Qua kiểm tra các cơ sở tiêm chủng tư nhân tham gia chiến dịch, đoàn ghi nhận sự tham gia của các cơ sở này đã giúp thông tin chiến dịch được lan tỏa và người dân có thêm lựa chọn để được tiêm chủng miễn phí trong chiến dịch. Sở Y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ, huy động thêm đội tiêm từ các bệnh viện khi có yêu cầu. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo quận, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành địa phương và mạng lưới cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng, chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi kỳ vọng sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.