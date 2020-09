TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ hơn 27 tỷ đồng cho nhân viên bến xe, phòng tập gym… mất việc vì dịch Covid-19

Hơn 27.000 lao động tự do sẽ được nhận hỗ trợ do dịch Covid-19.

Đây là những đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Những đối tượng này chủ yếu là lao động không được đào tạo chuyên môn, làm việc ở khu vực kinh tế phi chính thức, có việc làm bấp bênh, thiếu ổn định, thu nhập thấp, thường không được trả các khoản phụ cấp và các chế độ an sinh xã hội.



Những lao động tự do mất việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thuộc các lĩnh vực, ngành nghề phải dừng hoạt động trong tháng 4/2020 do dịch Covid-19 như: Làm việc tại các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, massage, xông hơi; làm tại các tụ điểm vui chơi, giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer pub, hát với nhau; làm tại các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, các điểm du lịch, tham quan, di tích, bảo tàng, thư viện; làm tại các cơ sở kinh doanh thể thao (gym, yoga, fitness…), các trung tâm thể dục thể thao và khu tập luyện thể thao công cộng; làm việc tại các bến xe, làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải công cộng.

Sở LĐTBXH bước đầu rà soát ở 24 quận huyện đã xác định có 27.449 người thuộc diện cần được hỗ trợ, trong đó có 6.701 người ngoại tỉnh. Dự kiến mỗi lao động sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng với kinh phí dự toán hơn 27 tỷ đồng.

Giám đốc Sở LĐTBXH Lê Minh Tấn cho biết, kinh phí này sẽ được trích từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố. Ủy ban MTTQ sẽ chuyển kinh phí hỗ trợ cho UBND quận huyện để chi trả cho người lao động. Chủ tịch UBND quận huyện chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm về xác định điều kiện, thẩm định và chi hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách. Ủy ban MTTQ chủ trì, giám sát việc thực hiện chi hỗ trợ này.