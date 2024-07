TP.HCM dốc sức tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chiều 1/7, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trì hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) trong 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 6,46% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,18% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 5,55%.

Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: T.N

Riêng khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất vào mức tăng GRDP khi tăng 7,26% so với cùng kỳ. Dự ước vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm đạt 18,2% so với GRDP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các đại biểu tại hội nghị tập trung thảo luận về giải pháp đột phá; mục tiêu trong 6 tháng cuối năm, kinh tế TP.HCM quý III phải trăng trưởng 7% và quý IV đạt 8%.

Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn chính quyền, sở ngành, địa phương phải tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị cần thực hiện hiệu quả hơn nữa những nội dung của Nghị quyết 98. Các đơn vị liên quan cần chọn nội dung trọng tâm thực hiện vào chiều sâu, tập trung đột phá.

Mục tiêu 6 tháng cuối năm, kinh tế TP.HCM tăng trưởng 7-8%. Ảnh: Gia Linh

Qua rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, đặc biệt là 49 chương trình, đề án, dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, có 6 chỉ tiêu trong tổng số 23 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội là phải tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất từ đây đến năm 2025.

Trong 49 chương trình, đề án, dự án trọng điểm cần tập trung thực hiện cùng với thực hiện các Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng gợi mở cần chọn những dự án trọng điểm nào để tập trung làm để đến năm 2025 phải khánh thành hoặc khởi công.

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước thành phố, tính đến ngày 28/6/2024, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố đã giải ngân là 10.129 tỷ đồng, đạt 12,8% tổng kế hoạch vốn được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước của thành phố ước đạt gần 264.460 tỷ đồng (đạt gần 55% dự toán, tăng hơn 16% so cùng kỳ). Trong đó, thu nội địa hơn 202.153 tỷ đồng, đạt 57,45% dự toán, tăng 23,04% so cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 62.300 tỷ đồng, đạt 47,63% dự toán, giảm 2,09% so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông nghiệp TP.HCM ước đạt 5.028,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Q.S

Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp 6 tháng đầu năm của TP.HCM ước đạt 5.028,9 tỷ đồng (tăng 0,2% so cùng kỳ). Trong đó, giá trị sản xuất các nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng chiếm tỷ trọng khoảng 73% trên tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Về trồng trọt, diện tích gieo trồng rau các loại 4.201ha (giảm 1,5% so cùng kỳ), sản lượng rau đạt hơn 151.372 tấn (giảm 0,8% so cùng kỳ).