TP.HCM: Đưa y tế hiện đại ra xã đảo Thạnh An

Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng tại lễ khởi động Chương trình nâng cao năng lực y tế xã đảo Thạnh An. Ảnh: Trần Triều



Trước đây, người dân xã đảo muốn được chụp X-quang đều phải vào trung tâm thành phố. Đây là máy X-quang thế hệ mới ứng dụng phần mềm AI hỗ trợ chẩn đoán toàn diện X-quang lồng ngực (Annlise CXR Edge). Phần mềm này do chính hai công dân TP.HCM là Trần Đặng Minh Trí và Trần Đặng Đình Áng sáng tạo. Hiện công nghệ mới này đang được dùng tại Úc và Nhật.

Nhờ ứng dụng AI và hệ thống lưu trữ, truyền tải hình ảnh chuyên biệt, sau khi chụp, máy có thể phát hiện đến 95 trường hợp bất thường. Cùng lúc đó, hình ảnh và thông tin được truyền đến bác sĩ ở "tuyến trên". Như vậy, người dân không phải di chuyển xa vẫn được các bác sĩ có chuyên môn kết hợp với AI chẩn bệnh với độ chính xác cao.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: "Việc vận hành quy trình chẩn đoán hình ảnh bằng công nghệ hiện đại giúp y tế địa phương vùng xa như Thạnh An sẽ trở nên tốt hơn, nhanh hơn, sớm hơn. Đây là bước ngoặt đáng nhớ đối với người dân Cần Giờ nói riêng và TP.HCM nói chung".

Đây là sự kiện khởi động Chương trình nâng cao năng lực y tế xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, giai đoạn 2022- 2025, nằm trong kế hoạch nâng cao chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân xã đảo với mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống y tế cơ sở tại xã Thạnh An đảm bảo các tiêu chuẩn trong việc khám chữa bệnh ban đầu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn xã nói riêng và khu vực lân cận trên biển.

Theo đó, kế hoạch có 7 hoạt động chính: Đầu tư xây mới Trạm Y tế xã Thạnh An, huyện Cần Giờ đạt chuẩn và phù hợp điều kiện xã đảo, có các trang thiết bị cần thiết công tác cấp cứu và xử trí cấp cứu ban đầu kể cả ngoại khoa với tổng mức đầu tư 39,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố; Triển khai chương trình luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện thành phố đến tham gia hoạt động khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế xã Thạnh An và ấp Thiềng Liềng; triển khai máy X-quang tại giường hiện đại có tích hợp trí tuệ nhân tạo Annalise (AI) và hệ thống PACS tại Trạm Y tế xã Thạnh An.

Máy X-quang thế hệ mới lần đầu được lắp đặt tại xã đảo Thạnh An. Ảnh: Trần Triều

Bên cạnh đó, thành phố triển khai Telemedicine kết nối hội chẩn từ xa giữa bác sĩ trên xã đảo Thạnh An với các bác sĩ chuyên khoa tuyến cuối của thành phố; triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ; triển khai chương trình quản lý và chăm sóc người dân mắc các bệnh mạn tính không lây và tổ chức các đợt khám chữa bệnh chuyên khoa nhân đạo về mắt, rằng hàm mặt, da liễu.., định kỳ mỗi 3 - 6 tháng tại xã Thạnh An.



Ngoài ra, thời gian tới, ngành y tế thành phố triển khai mô hình cấp cứu đường thủy tại xã đảo Thạnh An. Dịp này, Sở Y tế TPHCM cũng đã có quyết định cử 4 bác sĩ luân phiên có thời hạn công tác tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ; ký kết hợp tác trách nhiệm triển khai chương trình nâng cao năng lực y tế xã đảo Thạnh An giữa Sở Y tế và UBND huyện Cần Giờ….