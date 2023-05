Một ca mắc Covid-19 nặng đang được chạy chữa. Ảnh: B.D

Tính từ 16h ngày 8/5 đến 16h ngày 9/5, TP.HCM ghi nhận 153 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 65 ca nhập viện. Trong ngày có 103 ca xuất viện.



Tính đến thời điểm hiện tại, các bệnh viện tại TP.HCM đang điều trị 457 ca mắc Covid-19, trong đó có 164 ca cần hỗ trợ hô hấp, 30 ca thở máy xâm lấn, 15 trẻ em dưới 16 tuổi và 16 phụ nữ mang thai. Ngoài ra, còn có 1.825 ca nghi ngờ Covid-19 đang cách ly tại nhà.

Trong ngày 9/5, TP.HCM có 1 ca tử vong do Covid-19 với chẩn đoán viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp độ 2, lão suy, di chứng nhồi máu não bán cầu não trái, liệt nửa người phải, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày 8/5 cũng có 1 ca tử vong do Covid-19 với chẩn đoán viêm phổi do nhiễm SARS-CoV2 mức độ nguy kịch, tổn thương thận cấp, suy tim mất bù cấp, suy thượng thận cấp.

Hiện, Tổ chức Y tế thế giới WHO đã không còn xem Covid-19 là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, nhưng ngành y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ V2K (khẩu trang, khử khuẩn, vaccine, vệ sinh).

Theo tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, Covid-19 vẫn hiện hữu. Tuy các ca nặng và tử vong do Covid-19 đã giảm, người dân có miễn dịch tự nhiên trong cộng đồng, nhưng không thể coi Covid-19 như cúm mùa dù có một số hiện tượng tương đồng. Covid-19 hiện vẫn là bệnh vô cùng mới. Do đó, WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu nhưng không có nghĩa chấm dứt đại dịch Covid-19.