Sáng 5/10, Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT Công an TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức, Công an phường Tam Bình, phường Hiệp Bình Phước kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.



CSGT kiểm tra độ cồn, ma túy trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Một tài xế được CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Theo ghi nhận của Dân Việt, khoảng 20h ngày 4/10, lực lượng chức năng đã lập thành 2 khu vực tại quanh khu vực ra, vào chợ để kiểm tra.

Một tổ công tác do Đội CSGT Bình Triệu đảm trách lập chốt tại Quốc lộ 1. Tổ thứ 2 do Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức đảm trách xử lý test ma túy, đo độ cồn với các tài xế tại khu vực ra, vào chợ.

Hàng trăm trường hợp tài xế xe tải, xe khách được CSGT mời vào chốt để kiểm tra độ cồn, test ma túy.

Bên cạnh đó, nhiều tài xế lái xe "mù" chở hàng hóa trong chợ, xe lôi tự chế cũng được CSGT kiểm tra, đưa đi test ma túy.

Hầu hết các trường hợp đều hợp tác với tổ công tác, vài trường hợp còn nhiều ý kiến và cho rằng bản thân không có sử dụng ma túy nên cự cãi với tổ công tác.

Trong đêm 4/10, CSGT đã kiểm tra 145 trường hợp với xe tải, xe khách, ô tô, xe máy và xe ba bánh. Lực lượng chức năng xử lý 1 trường hợp là xe máy vi phạm độ cồn, không phát hiện tài xế dương tính ma túy. Xử lý 27 trường hợp chủ yếu là xe ba bánh, xe mù, xe mờ, xe lôi tự chế, chở hàng cồng kềnh, đi ngược chiều, chở quá tải….

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ 16 xe máy (chủ yếu là xe mù, xe mờ), 6 xe ba bánh và 5 giấy phép lái xe.

Một số hình ảnh Dân Việt ghi được vào đêm 4/10 tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức:

Một chiếc xe khách bị lực lượng CSGT kiểm tra.

Chiếc xe lôi tự chế dùng để luân chuyển hàng hóa bị CSGT xử lý.

Xe ba bánh bị Đội CSGT Bình Triệu tạm giữ.

Một trường hợp đi xe "mù", không đội mũ bảo hiểm bị kiểm tra.

Nhiều trường hợp bị CSGT lập biên bản.

Một xe tải được cân tải trọng.

Chiếc xe cũ nát chở hàng hóa vào chợ đầu mối.

Đa số các phương tiện này đều không có đèn, kèn, gương....