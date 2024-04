Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc cô gái đưa 2 bé gái thất lạc mẹ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.



Cô gái 21 tuổi dẫn dụ đưa 2 bé gái thất lạc mẹ về căn hộ chung cư cao cấp

2 bé gái là cháu N.K.T.M (7 tuổi) và cháu L.H.T.L (3 tuổi), con ruột của chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997, ngụ quận 7).

Qua điều tra ban đầu, Vi ở căn hộ tại chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Căn hộ này được người đàn ông nước ngoài thuê ngắn hạn.

Vi thời điểm bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CACC.

Trích xuất camera công an xác định, khoảng 23h ngày 3/4, Vi cùng hai bé về tới sảnh chung cư bằng xe taxi.

Vi dẫn hai bé vào căn hộ rồi sau đó Vi một mình đi xe công nghệ quay lại khu vực quận 1 để lấy xe máy đã gửi tại đây.

Khi về chung cư, Vi gửi xe ở hầm xe rồi vào căn hộ, ở trong đó cho đến khi bị bắt. Ban đầu, Vi khai thấy 2 bé đi lạc nên đưa về nhà ở chung.

Công an phát hiện trong điện thoại của Vi có một số nội dung nghi vấn có liên quan đến người đàn ông thuê căn hộ, đang ở nước ngoài.

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận tin báo từ chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997, ngụ quận 7) về việc thất lạc hai con ruột tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối 3/4.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trung tá Trần Quốc Dũng - Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết bước đầu xác định Vi sử dụng bánh kẹo, thức ăn, tiền bạc... để dẫn dụ và giữ hai cháu ở lại chung cư, không có dấu hiệu đánh đập, bạo hành.

Công an quận 1, TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng.