TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước

Tối 1/3, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Bang (sinh năm 1961, thường trú tại phường 25, quận Bình Thạnh) vì có hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối tượng Trần Văn Bang. Ảnh công an cung cấp

Theo cơ quan công an, trước đó, vào ngày 24/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã khẩn trương điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh đối tượng Trần Văn Bang có hành vi tàng trữ, soạn thảo, đăng tải và tán phát trên mạng internet các bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng nhằm chống Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM, phạm vào Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Ngày 23/2, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Văn Bang về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước”.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Ngày 1/3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã tiến hành bắt và khám xét nơi ở đối với đối tượng với sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM và đã thu được một số sách, tài liệu của Trần Văn Bang có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Nhà nước.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Trần Văn Bang và các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.