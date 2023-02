TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam YouTuber Võ Minh Điền

TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam YouTuber Võ Minh Điền TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam YouTuber Võ Minh Điền

Lãnh đạo Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam YouTuber Võ Minh Điền về tội gây rối trật tự công cộng.

Bình luận 0