Chiều 27/11, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) vừa quyết định khởi tố vụ án xảy ra trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành để điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của cá nhân để khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Cháu Nguyễn Minh K. (3 tuổi, quê Đồng Tháp) đang cấp cứu tại bệnh viện, nghi bị đánh. Ảnh: GĐCC

Theo kết luận giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập của Viện Pháp y Quốc gia, phân viện tại TP.HCM, tổng tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định của cháu Nguyễn Minh K. (3 tuổi, ngụ Đồng Tháp) là 19%.

Kết luận xác định "nạn nhân do vật tày có cạnh tác động trực tiếp theo chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải theo chiều cơ thể nạn nhân gây ra".

Đây là vụ việc xảy ra cách đây hơn 2 tháng khi cha mẹ nạn nhân đã lên tiếng tố cáo cán bộ CSGT Tiền Giang là người gây ra thương tích cho cháu K.

Cháu Nguyễn Minh K. (3 tuổi, quê Đồng Tháp) bị đánh gãy xương mũi, phải bệnh viện nghi bị đánh. Ảnh: GĐCC

Theo đó, sáng 21/10, Công an xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnhTiền Giang, tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Hoài Việt (31 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), con trai anh là Nguyễn Minh K. (3 tuổi) bị tổ CSGT thuộc Phòng CSGT tỉnh Tiền Giang dùng đèn pin đánh trúng mặt gây thương tích rất nặng.

Anh Việt tường trình, khoảng 22 giờ 40 ngày 20/10, anh điều khiển xe máy mang biển số 66F1-947... chở vợ Huỳnh Thảo Sương (32 tuổi) cùng con trai Minh K. lưu thông trên đường dẫn cao tốc hướng về vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành.

Qua khỏi cầu Chợ Bưng thuộc ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành không xa, gia đình anh Việt gặp tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Một CSGT sử dụng đèn pin chặn dừng xe của anh Việt, nhưng do anh chạy nhanh và khoảng cách gần không thể dừng gấp. Lúc này, một CSGT khác dùng gậy đánh vào anh Việt nhưng không trúng, mà trúng vào mặt của bé Minh K. đang được chị Sương ẵm trên tay, gây thương tích.

Cháu K. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Bệnh viện chẩn đoán cháu K. bị gãy bờ dưới hốc mắt trái, cạnh mũi trái và được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Tam Hiệp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và điều tra vụ việc. Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang xác định vào đêm 20/10, có phân công 1 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác thì "không chặn dừng, kiểm tra mô tô 66F1- 947... và cũng không thấy anh Việt điều khiển mô tô lưu thông qua khu vực tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ.

Hiện Cơ quan CSĐT huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tập trung điều tra, làm rõ vụ án.