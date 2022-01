TP.HCM không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán

TP.HCM sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán. Ảnh: Dương Thanh

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho biết, TP sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022. Tuy nhiên, TP vẫn tổ chức 18 hoạt động vui xuân đón Tết kéo dài từ đây đến hết tháng 2/2022.



Nhiều hoạt động khác vẫn được tổ chức như triển lãm Mừng xuân Nhâm Dần; gặp mặt kiều bào; Hội hoa xuân, chợ hoa Tết; chợ hoa Tết "Trên bến, dưới thuyền"; lễ dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ hội đường sách; đường hoa Nguyễn Huệ; các hoạt động mừng xuân Nhâm Dần - mừng Đảng quang vinh; chương trình biểu diễn nghệ thuật 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; gặp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử…

Năm nay, TP.HCM tiếp tục tổ chức hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Đồng Khởi; Lê Duẩn; Nguyễn Huệ; Võ Thị Sáu; Lê Lợi. Khoảng một tuần nữa, các con đường này sẽ hoàn thiện. "So với mọi năm là trễ. Đúng kế hoạch là 20/12 nhưng do tình hình Covid-19 nên có trễ so với tiến độ", ông Nam cho hay.

Ông Nam cho biết thêm để tôn vinh vai trò của bác sĩ, y tế phục vụ phòng, chống dịch, dù chưa tròn năm chẵn của ngành nghề nhưng lãnh đạo TP.HCM sẽ tổ chức các hoạt động xứng tầm vào Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 để tôn vinh đóng góp của lực lượng y bác sĩ thành phố.

Về xử lý các trường hợp vi phạm tiếng ồn, thượng tá Lê Mạnh Hà, Công an TP.HCM cho biết, từ 20/3/2021 đến nay, Công an TP.HCM đã lên danh sách, yêu cầu hơn 22.500 trường hợp viết cam kết tuân thủ quy định về tiếng ồn trong sản xuất, kinh doanh và trong cộng đồng dân cư, tháo dỡ các loa nhạc thường xuyên gây tiếng ồn. Công an TP.HCM đã nhắc nhở 515 cơ sở kinh doanh và hộ gia đình chấn chỉnh hoạt động phát ra tiếng ồn.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 26 trường hợp điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh (nổ bô to, bấm còi, rú ga liên tục trong khu dân cư…).

Công an thành phố tiếp nhận 700 tin báo về hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt gây tiếng ồn. Lực lượng công an đã yêu cầu ngưng, nhắc nhở, buộc cam kết và ra quyết định xử phạt 59 trường hợp vi phạm về gây tiếng ồn với số tiền hơn 47 triệu đồng.