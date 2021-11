TP.HCM: Không phát gói thuốc B cho F0 cách ly tại nhà

Gói thuốc A, B, C cho F0 cách ly tại nhà. Ảnh: B.D

Theo hướng dẫn, F0 là người mắc Covid-19 (F0) mới, có kết quả xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh dương tính, đủ 2 điều kiện cách ly tại nhà: Không triệu chứng hoặc triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ (không có suy hô hấp; SpO2 lớn hơn hoặc bằng 96% khi thở khi trời, nhịp thở bằng hoặc dưới 20 lần/phút ).



F0 cách ly tại nhà có độ tuổi từ 1-50 tuổi, không có bệnh nền, không đang mang thai, không béo phì. Đối với những trường hợp không thỏa điều kiện này vẫn có thể xem xét cách ly tại nhà nếu có bệnh nền ổn định, bảo đảm tiêm đủ 2 mũi hoặc sau 14 ngày kể từ ngày tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên.

F0 có khả năng tự chăm sóc bản thân (như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh... ); biết cách đo thân nhiệt, có khả năng tự dùng thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ; có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu. Trường hợp F0 là trẻ em hoặc người không tự chăm sóc cá nhân được thì cần phải có người hỗ trợ chăm sóc.

Trong gia đình không có người thuộc nhóm nguy cơ (người cao tuổi, có bệnh nền, béo phì, có thai...).

F0 cách ly tại nhà được hướng dẫn gì?

Sở Y tế TP hướng dẫn rõ các thuốc điều trị tại nhà gồm 3 gói ( A, B, C). Gói thuốc A là những thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng. Gói thuốc B là thuốc kháng viêm và thuốc chống đông. Gói thuốc C là thuốc kháng virus được sử dụng theo Chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát của Bộ Y tế.

Trong đó, các thuốc chống đông dạng uống (Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran) và thuốc kháng virus (Molnupiravir) đã được đưa vào Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 mới nhất phiên bản 7 do Bộ Y tế ban hành ngày 6/10.

Theo đó, khi F0 có triệu chứng nhẹ, bác sĩ của cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà phải đánh giá tình trạng sức khỏe của F0, phát gói thuốc A. Trong trường hợp F0 có chỉ định dùng thuốc, nhân viên của cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà cho người bệnh ký cam kết và cấp phát thuốc tại nhà cho F0 (gói C).

F0 cách ly tại nhà ở quận 3. Ảnh; B.D

Khi F0 cảm thấy khó thở (thở hụt hơi, khó thở tăng lên khi vận động, nhịp thở khi nghỉ ngơi trên 20 lần/phút hoặc đo SpO dưới 96%) phải liên hệ ngay với cơ sở đang quản lý F0 để được tư vấn, hỗ trợ. Bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, nếu có chỉ định nhập viện, bác sĩ sẽ cho người bệnh sử dụng 1 liều duy nhất (gói B) trước khi chuyển viện chứ không phát gói thuốc B cho bệnh nhân tự sử dụng như trước đây.

Người F0 hoặc người chăm sóc báo ngay cho cơ sở đang quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà nếu F0 có 1 trong các dấu hiệu sau đây: Khó thở, thở hụt hơi, hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường: thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khó thở, thở rít. Nhịp thở tăng trên 21 lần/phút đối với người lớn; trên 40 lần/phút đối với trẻ từ 1 đến dưới 5 tuổi; trên 30 lần/phút đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Độ bão hòa ô xy trong máu ngoại vi (SpO2) dưới hoặc bằng 96% (nếu đo được). Mạch nhanh hơn 120 nhịp/phút hoặc dưới 50 nhịp/phút. Huyết áp thấp (huyết áp tối đa là 90 mmHg, huyết áp tối thiểu là 60 mmHg (nếu đo được). Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bỏ thắt ngực, đau tăng khi hít sâu. Thay đổi ý thức: Lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt/mệt lả, trẻ quấy khóc, li bì khó đánh thức, co giật. Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân. Không thể uống. Trẻ có biểu hiện sốt trên 38 độ C, đau rát họng, ho, tiêu chảy, trẻ mệt, không chịu chơi, tức ngực, cảm giác khó thở, SpO2 thấp hơn 96% (nếu đo được), ăn - bú kém.