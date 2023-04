TP.HCM kiến nghị gì với Thủ tướng Chính phủ?

TP.HCM đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Trong đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung giải quyết những nhóm việc trễ hẹn của quý I, kiên quyết không để việc trễ hạn nhiệm vụ của quý I, quý II chuyển qua quý III.

Đồng thời, triển khai chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Trong đó, đề xuất đầu tư dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn và thu hồi năng lượng tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc theo phương thức PPP. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nhà ga T3, Metro 1, dự án rạch Xuyên Tâm, nút giao An Phú, mở rộng Quốc lộ 50... và các công trình đã khởi công.

TP.HCM sẽ triển khai các làm minh bạch, lành mạnh thị trường bất động sản; có phương án xử lý các dự án chậm triển khai, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất cũng như nhà đầu tư.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động du lịch; đẩy nhanh nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo; đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe và an sinh, phúc lợi xã hội; tổ chức đón tiếp chu đáo và trọng thị các đoàn nguyên thủ và các đoàn khách quốc tế đến thành phố; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục nghiên cứu, khai thác lợi thế thị trường nội địa, nhất là thị trường hơn 10 triệu dân ngay tại TP và những vùng kinh tế lân cận; tăng cường tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu dùng.

TP cũng xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đánh giá thi đua, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; các cơ quan, đơn vị tổ chức công khai thông tin công chức, viên chức xử lý hồ sơ tồn đọng, trễ hạn. Rà soát, sắp xếp tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở ngành, quận huyện. Hoàn thành đề án về chính sách, giải pháp tạo động lực cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.