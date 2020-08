TP.HCM: Lễ khai giảng ngắn gọn, chỉ diễn ra trong 60 phút

Lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra ngắn gọn, đại diện các khối lớp tham dự.

Theo đó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và TP, nhất là thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 nên phương án tổ chức Lễ khai giảng sẽ tập trung đại diện học sinh các khối lớp tham dự; mỗi lớp từ 10 đến 20 học sinh (riêng học sinh các lớp đầu cấp dự đầy đủ).



Chương trình Lễ khai giảng ngắn gọn, khoảng 60 phút bao gồm nhiều hoạt động như văn nghệ chào mừng, nghi thức đón học sinh đầu cấp, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu…

Riêng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức "Bé vui đến trường" một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng trường và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

Trước đó, Sở GDĐT TP.HCM đã có văn bản gửi trưởng phòng GDĐT 24 quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm GDTX, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đầu năm học 2020-2021.

Sở GDĐT TP đề nghị thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP tiếp tục triển khai thực hiện theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông. Các cơ sở giáo dục chỉ tổ chức các hoạt động dạy học khi đảm bảo đủ điều kiện an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

Trước ngày tựu trường, trường học phải thực hiện tổng vệ sinh khử khuẩn trường, lớp và duy trì thực hiện vệ sinh khử khuẩn các bề mặt nhiều tiếp xúc, các vật dụng, học cụ, đồ chơi dùng chung hằng ngày, tăng cường các biện pháp đảm bảo thông khí trong phòng học. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong trường như nơi rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, giấy sạch hoặc khăn để lau tay; bố trí thùng rác có nắp lật để ở những nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay; chuẩn bị nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt và khẩu trang, vật tư y tế và trang thiết bị thiết yếu.

Ngoài ra, trường học chuẩn bị tài liệu về phòng, chống dịch để trong tiết học đầu tiên ngày tựu trường, giáo viên chủ nhiệm phổ biến quy chế, kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 cho toàn bộ học sinh và nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch bệnh của nhà trường.

Khi học sinh đi học trở lại, các đơn vị tiếp tục cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức khác nhau. Tổ chức đo thân nhiệt đầu mỗi buổi học, thực hiện đeo khẩu trang ngoài lớp học, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên.

Trong thời gian học sinh học tập và rèn luyện tại trường, nhân viên y tế phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi. Liên hệ với trung tâm y tế địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ triển khai công tác phòng chống dịch tại nhà trường.

Riêng đối với các trường có tổ chức ăn bán trú, nên tổ chức chia làm nhiều đợt, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn của nhà trường. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với suất ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể cho học sinh; tránh cho học sinh sử dụng chung khay thực phẩm, thức ăn chung trong bữa ăn; nhắc nhở học sinh ăn chín, uống chín.

Đối với các trường có tổ chức nội trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn bộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động đối với học sinh nội trú tại trường. Đảm bảo có đủ chỗ ăn, nghỉ, sinh hoạt cho học sinh. Bố trí chỗ ăn hợp lý, giảm thiểu tối đa tập trung đông người. Đồ dùng sinh hoạt cá nhân của học sinh phải được dùng riêng và được giặt sạch bằng xà phòng sau khi dùng.

Các phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi chuyến đi phải thực hiện khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe bằng chất tẩy rửa. Trên xe phải có bình sát khuẩn tay nhanh để học sinh sát khuẩn tay nhanh khi lên xe và trước khi rời xe.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nếu bị sốt, ho, khó thở thì không đến trường, đồng thời liên hệ ngay với trung tâm y tế gần nhất để được hướng dẫn thăm khám kịp thời và báo cho nhà trường.

Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đeo khẩu trang trong lớp học (không bắt buộc); tăng cường tập thể dục thể thao; không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, xà phòng, ngoài ra thực hiện khai báo y tế toàn dân qua phần mềm nCovi và cài đặt phần mềm Bluezone.

Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên được khuyến khích sử dụng bình hoặc chai nước uống cá nhân, thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường, khi tham gia giao thông, nơi công cộng và trong giờ ra chơi tại trường.