TP.HCM: Một người đàn ông tử vong bất thường trên đường nghi bị đâm

Hiện trường người dân ở con hẻm đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh) phát hiện ông L.C.T. tử vong bất thường. Ảnh: A.X

Sáng 10/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 1 người đàn ông tử vong bất thường nghi do bị đâm.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 9/10, người dân tại con hẻm trên đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh) phát hiện ông L.C.T (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) nằm gục trên đường nên đến kiểm tra.

Tại đây, người dân phát hiện trên cơ thể nạn nhân có vết thương nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.