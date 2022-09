TP.HCM: Một nữ sinh mất tích sau khi tan học

Ngày 30/9, Công an phường Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM) cho biết, đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về trường hợp nữ sinh lớp 7 của một trường học trên địa bàn mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.

Chị Lê Thị Thùy Chí (36 tuổi, ngụ tại đường số 11, phường Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết là mẹ ruột của nữ sinh Võ Lê Kiều My (12 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Lê Lợi, phường Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua, sau khi được đưa đến trường đi học.

Nạn nhân mất tích tên Võ Lê Kiều My, học sinh lớp 7 trường rường THCS Lê Lợi, phường Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM). Mọi thông tin về nạn nhân, vui lòng liên hệ về số điện thoại 0907.580.998 (anh Võ Minh Hậu - cha của nạn nhân). Ảnh: NNCC



Theo chị Chí, trước đó không lâu, giáo viên chủ nhiệm lớp có gọi điện thoại báo gia đình nói về việc cả ngày không thấy My đến trường đi học. Gia đình sau đó gặng hỏi, có la mắng về việc con trốn học bỏ đi chơi.

Ngày 27/9, My được ba chở đến trường đi học nhưng đến chiều, người nhà đến đón thì không thấy. Xem lại camera thì thấy từ lúc tan trường, My ra khỏi trường và đi đâu không rõ. Từ đó đến nay gia đình chị Chí đã mất liên lạc với con gái. Gia đình chị Chí đã trình báo công an và đi nhiều nơi tìm kiếm cũng như đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người hỗ trợ tìm con.

Gần đây nhất, gia đình biết được thông tin của My là từ một người dân trên địa bàn quận 12 báo có đọc thông tin trên mạng thấy bé gái giống My. Người này gửi hình ảnh về cho gia đình, thấy đúng là My gia đình chị Chí liền đến nơi nhưng tìm không thấy.

Sáng ngày 30/9, trao đổi qua điện thoại anh Võ Minh Hậu (36 tuổi, ba nữ sinh Võ Lê Kiều My) giọng khàn khàn cho biết đang bị bệnh cảm. Tuy nhiên, anh vẫn chạy xe máy rong ruổi trên các tuyến đường ở TP.HCM để tìm con gái, hiện anh rất nhớ và lo lắng cho con của mình.