TPHCM: Mua xe cũ, phát hiện giấy đăng ký xe giả, công an khởi tố vụ án hình sự rồi lại... đình chỉ

Ông Lê Huy Hùng (trú quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: Ông tìm mua xe cũ trên mạng, thấy vợ chồng ông Nguyễn Xuân Sang (đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình) rao bán chiếc xe hiệu Toyota Hilux 2.4E, với giá 518 triệu đồng. Sau khi xem xét, thấy xe còn tốt nên ông Hùng đồng ý mua.

Đi kiểm định "lòi ra" Giấy đăng ký xe giả

Hai bên thỏa thuận mua bán xe tại tiệm cầm đồ của ông Sang. Vợ chồng ông Hùng được bên bán đề nghị lên Văn phòng công chứng Đầm Sen (quận11, TP.HCM) để ký hợp đồng.

Tại đây, vợ ông Hùng phát hiện chủ xe thật sự là ông Bùi Thanh Hoàng. Ông Hoàng đã ủy quyền cho ông Sang quản lý, sử dụng trong thời hạn 10 năm.

Công chứng viên của Văn phòng công chứng Đầm Sen soạn hợp đồng cho hai bên.

Sau khi mua xe cũ, ông Hùng mới phát hiện giấy tờ xe là giả

Sau khi nhận xe, ông Hùng nhờ người đưa xe lên trung tâm đăng kiểm để đăng kiểm lại, vì hết hạn đăng kiểm. Tại đây, ông Hùng tá hỏa, khi nơi đây cho biết, Giấy đăng ký xe là giả.

"Ngay sau đó, tôi kiểm tra các nguồn, thì được biết chiếc xe đang bị thế chấp tại Ngân hàng VP Bank và khoản nợ của chủ xe trước là ông Bùi Thanh Hoàng vẫn chưa được tất toán" - ông Hùng kể.

Ông Hùng làm việc với vợ chồng ông Sang để trả xe và đòi lại tiền. Nhưng ông Sang không đồng ý. Ngày 5/7/2019, ông Hùng đến trụ sở Công an phường 15, quận Tân Bình tố cáo, thì ông Sang thừa nhận đã nhận của ông Hùng 518 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, ông Sang hứa sẽ trả lại cho ông Hùng 400 triệu đồng, nhưng từ đó đến nay không thực hiện. "Mua xe cũ nhưng không thể chạy vì không có giấy tờ, tôi phải thuê chỗ để gửi xe, rất tốn kém" - ông Hùng nói.

Khởi tố vụ án hình sự rồi đình chỉ

Quá bức xúc vì mua xe cũ nhưng không sử dụng được, tháng 8/2019, ông Hùng đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM, cùng một số đơn vị khác; tố cáo ông Sang về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 10/2/2020, Công an TP.HCM có thông báo về kết luận giám định "Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô" (xe ô tô 51D – 14585, ông Hùng mua – PV) là giả.

Ngày 19/2/2020, Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án "làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 4/9, Công an TP.HCM tiếp tục có thông về kết luận giám định: chữ viết, chữ ký, dấu vân tay trong vụ án nói trên. Kết luận ghi rõ: Chữ viết Bùi Thanh Hoàng (chủ xe đầu tiên) trong hồ sơ vay giữa ông Hoàng và ông Sang là: "Không phải do cùng một người viết ra".



Mới đây nhất, ngày 19/10 , Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã có thông báo "tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nói trên; do hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can".

Luật sư Trương Hồng Điền, Trưởng Văn phòng luật sư Xuân Phú (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết: Nếu biết rõ là xe ăn cắp hoặc sử dụng giấy tờ giả mà vẫn mua về sử dụng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 250 của Bộ luật Hình sự năm 2015, mức cao nhất có thể bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Riêng đối với trường hợp mua xe cũ của ông Hùng, luật sư Điền cho rằng, Công an TP.HCM đã có kết luận giấy tờ xe mà ông Nguyễn Xuân Sang bán cho ông Hùng là giả, do đó ông Sang có dấu hiệu cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, có thể bị phạt tù từ 12-20 năm do chiếm đoạt tài sản trị giá trên 500 triệu đồng.

Được biết, hiện Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

"Lý do họ đưa ra là hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can là thực sự chưa thuyết phục. Công an TP.HCM cần thông tin về việc đã xác định trách nhiệm của người bán xe là ông Sang, trách nhiệm của Văn phòng công chứng Đầm Sen, nơi công chứng hợp đồng ủy quyền có chữ ký của bên ủy quyền là giả.

Sau đó thiếu kiểm tra thông tin trên hệ thống giao dịch bảo đảm, dẫn tới công chứng hợp đồng mua bán, là lỗi trực tiếp dẫn tới việc vợ chồng ông Hùng bị lừa. Ông Hùng nên có khiếu nại quyết định này, để có được câu trả lời thỏa đáng cho quyền lợi của mình" - Luật sư Điền nói.

Ngày 2/11, trao đổi với Dân Việt, ông Lê Huy Hùng cho biết ông không đồng ý với quyết định tạm đình chỉ vụ án của Công an TP.HCM và đã có đơn khiếu nại quyết định trên.

Cùng ngày, chúng tôi đã liên lạc với Điều tra viên Lê Văn By - Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM (người trực tiếp xử lý vụ việc) và nhận được trả lời "chưa thể cung cấp thông tin".